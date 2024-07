Vai trò doanh nhân Cường Đô la ở QCG; đại gia Thanh Hoá bặt tăm vụ Trịnh Văn Quyết

Ngày 22/7, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử ông Trịnh Văn Quyết (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC, Chủ tịch CTCP Hàng không Tre Việt) và 49 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Doãn Văn Phương nằm trong danh sách 22 bị can, trong các quyết định khởi tố bổ sung được Cơ quan Cảnh sát điều Bộ Công an ban hành cuối tháng 1/2024 trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại FLC, CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) và các công ty liên quan. Bị can đại gia gốc Thanh Hóa từng gây chú ý vì đám cưới với hoa hậu kém 19 tuổi, giờ vẫn biệt tăm.

Sai phạm tại DN đất hiếm khiến nguyên Thứ trưởng bị bắt

C03 - Bộ Công an mới quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cùng 5 bị can khác với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đây là diễn biến mới nhất khi Bộ Công an điều tra vụ án: vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; buôn lậu; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Loạt cổ phiếu của 'ông lớn' bị hủy niêm yết

Ngày 26/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) của tỷ phú Trần Bá Dương bị hủy niêm yết bắt buộc vì lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm trong 3 năm liên tiếp.

Chiều muộn 26/7, HOSE có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) do ông Lê Viết Hải làm chủ tịch, thông báo HBC rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vừa có báo cáo quý II với những con số nỗ lực để xoay chiều.