Vạch trần bộ mặt thật của nhóm 'Người Thượng vì công lý - MSFJ'

Khi bị chính quyền nhắc nhở, cảnh báo về sai phạm trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái phép, xử lý hành vi chống phá Nhà nước thì các đối tượng xuyên tạc chính quyền lên các báo đài nước ngoài, viết "báo cáo nhân quyền" bóp méo hiện thực…, lu loa, kích động, biến họ thành "nạn nhân tôn giáo bị đàn áp", phục vụ cho các dự án dân quyền đấu tranh vì tự do tôn giáo mà Nguyễn Đình Thắng đã "trúng thầu" từ Bộ Ngoại giao và quỹ dân chủ Mỹ. Từ đó chúng tạo cớ cho thế lực thù địch lên giọng về giá trị "dân chủ, nhân quyền".

Điển hình vào năm 2021, nhân việc một cựu FULRO tên Y Piêk Niê qua đời vì tuổi già và bệnh tật sau khi ra tù hơn chục năm, nhóm "Người Thượng vì công lý" giật tít có tính kích động rằng "Một tù nhân người Thượng Tây Nguyên chết vì bệnh tật khi ra tù cộng sản", hàm ý rằng cái chết của ông này là do bệnh tật vì ở "tù cộng sản" mà ra, rồi tổ chức livestream đám tang, chia buồn như kiểu thương khóc cho một "nạn nhân của chế độ" vậy.

Hành động nhập nhèm này cho thấy bản chất cơ hội của nhóm người nhân danh đấu tranh cho "công lý", "đức tin" của MSFJ, không ngần ngại khai thác quá khứ và hoàn cảnh vợ, các con nhỏ của Y Piêk Niê để oán thán, xuyên tạc, vu cáo chế độ nhằm chống phá Nhà nước. Dù sau khi ra tù, ông này lấy vợ và có cuộc sống bình yên tại Buôn Mbriu, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, không hề dính dáng gì đến các nhóm chống phá đất nước được điều hành từ Mỹ, Thái Lan từ chính đồng bọn cũ của ông ta.

Mới gần đây nhất, vào ngày 8/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án "Phá hoại chính sách đoàn kết" xảy ra tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố bị can đối với đối tượng Aga (đối tượng FULRO lưu vong) và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Y Krếc Byă (thường gọi Ama Guôn, SN 1978, trú tại buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn). Y Krếc Byă là đối tượng từng bị xử phạt 8 năm tù về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết".