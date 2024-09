Nước vối là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước vối cần lưu ý những gì? Tác dụng của nước vối với sức khoẻ Báo Vietnamnet dẫn lời lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, cho biết trong Đông y, vối là vị thuốc trị bệnh. Các bộ phận của cây vị đắng, chát, thơm, tính bình chủ trị vào kinh tỳ, vị, đại tràng. Nước vối giúp thanh nhiệt, giải biểu, sát trùng, hạ khí, tiêu đờm. Lá và nụ vối từ lâu được người dân nấu nước để uống vừa thơm, vừa tiêu thực, kích thích tiêu hóa, tán thũng, chỉ huyết, sinh cơ. Lá vối tươi hay khô sắc đặc có tính chất sát trùng để rửa mụn nhọt, lở loét, ghẻ, ngứa. Người bị chướng bụng, nôn mửa, viêm đường ruột (viêm đại tràng mạn), viêm họng, bệnh ngoài da, vết thương do cháy bỏng, xuất huyết, trùng độc cắn, rắn cắn dùng vối rất tốt. Trong các bộ phận của cây vối, lá được dùng nhiều nhất. Hằng ngày, bạn nấu nước lá vối uống tác dụng bình ổn đường huyết, hạn chế đường huyết tăng. Lá vối còn chống oxy hóa, bảo vệ tế bào beta tụy, phòng đục thủy tinh thể, hỗ trợ giảm mỡ máu, gout. Lá vối giúp bạn tiêu hóa tốt hơn, ăn ngon miệng, bảo vệ niêm mạc ruột, giải độc gan hiệu quả, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Lá vối dùng tươi hoặc phơi khô. Lá tươi dùng 5-7 lá/ngày, cho vào nấu nước sôi như trà. Lá vối phơi khô cần bảo quản thật tốt, tránh ẩm mốc. Tránh để dược liệu ở những nơi có nhiều sâu bọ và côn trùng hoặc nhiệt độ quá cao. Dùng 7-8g/ngày. Uống nước vối cần lưu ý những gì? Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS Vũ Duy Thành cho biết, nước lá vối tốt cho sức khoẻ nhưng khi uống cần phải lưu ý những điều dưới đây: - Không uống nước vối khi đói, vì lá vối tác dụng kích thích tiêu hóa, làm tăng nhu động ruột do đó, uống khi đói sẽ khiến bụng cồn cào khó chịu. - Sử dụng lá vối khô sẽ tốt hơn vì trong lá vối tươi thường chứa lượng chất kháng khuẩn nhiều hơn. Hơn nữa, nếu sử dụng kéo dài lá vối tươi có thể ảnh hưởng đến lượng vi khuẩn có lợi trong cơ thể, hao huyết. - Nên chia ra nhiều lần uống trong ngày, không uống nhiều nước vối một lúc. - Không uống sau ăn vì có thể ảnh hưởng quá trình tiêu hóa, hấp thụ thức ăn. - Không dùng cho người có thể trạng gầy yếu suy nhược. - Không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu, phụ nữ có thai không nên dùng nước vối quá nhiều, quá đặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, bài tiết. - Chọn lá vối chất lượng tốt, sạch sẽ, không bị phun thuốc trừ sâu, có chứa thành phần chất bảo quản có hại cho cơ thể. - Những người đang điều trị bệnh, sử dụng thuốc tây y, thuốc nam không nên uống nước lá vối, vì có thể làm giảm tác dụng của thuốc đang sử dụng. Nếu muốn sử dụng lá vối làm nước uống, cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Trên đây là những điều cần lưu ý khi sử dụng nước lá vối. Hãy uống nước vối đúng cách để tốt cho sức khoẻ nhé. Theo VTC News