Tuy vậy, thi thoảng tôi vẫn ra các cửa hàng vàng để xem người ta xếp hàng rồng rắn mua vàng nhân ngày Thần tài để chứng kiến “cơn khát” của người dân với vàng.

Gần đây, khi “thị trường” vàng được tổ chức lại, được bán qua các ngân hàng thương mại, thì cảnh rồng rắn lại tiếp tục xuất hiện, như cách người dân xếp hàng trước các tiệm vàng trong các ngày Thần tài.

Dù không mua vàng, nhưng phải thú nhận là tôi rất quan tâm đến cách “thị trường” vàng vận hành. Xin nhấn mạnh là từ thị trường được đưa vào trong ngoặc kép vì nội hàm của nó là quá xa vời trong trường hợp của vàng.

Ứng xử với thị trường vàng cũng cần học kinh nghiệm của thị trường hàng hóa của các nhà lãnh đạo thời đầu Đổi mới. Ảnh: Thạch Thảo

Lại có chuyện mấy ngân hàng thương mại nhà nước chỉ bán vàng cho khách hàng có tài khoản ngân hàng của họ.

Nhưng đáng kể nhất là việc, ở TP.HCM người ta vừa lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng nhằm các mục tiêu được báo chí phản ánh là: “thu thập thông tin người mua bán vàng miếng và chuyển cho công an nhằm phát hiện nghi vấn đầu cơ”; “phát hiện, xử lý các nghi vấn buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng”; “thu thập và chuyển giao cho công an thông tin các cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng của SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn” và “phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua, thu gom vàng, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an”.