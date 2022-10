Ung thư gan giai đoạn 4: Điều gì sẽ xảy ra?

- Cholesterol cao.

- Tăng canxi huyết: Tăng canxi có thể dẫn đến lú lẫn, buồn nôn hoặc yếu, hoặc gây táo bón hoặc các vấn đề về cơ.

- Hạ đường huyết: Lượng đường trong máu giảm, có thể gây mệt mỏi hoặc ngất xỉu.

Nguyên nhân dẫn đến ung thư gan

Một số yếu tố nguy cơ có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư gan. Người ta ước tính rằng 40% ung thư gan có liên quan đến viêm gan B, 40% với viêm gan C, 11% do uống rượu và 10% do các nguyên nhân khác.

Xơ gan

Tổn thương ở gan dẫn đến sẹo được gọi là xơ gan. Người ta tin rằng xơ gan luôn gắn liền với việc uống nhiều rượu, nhưng có nhiều lý do khác khiến bệnh xơ gan có thể phát triển.

Nhiễm viêm gan B hoặc C, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, bệnh gan di truyền, viêm gan tự miễn, suy tim mãn tính, sử dụng lâu dài một số loại thuốc và các bệnh về gan chẳng hạn như viêm đường mật nguyên phát và viêm đường mật xơ cứng nguyên phát cũng là những lý do có thể xảy ra sẹo ở gan.

Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù xơ gan là một yếu tố nguy cơ của ung thư gan, nhưng không phải ai bị xơ gan cũng sẽ phát triển thành ung thư.

Bệnh viêm gan B

Nhiễm virus viêm gan B trong thời gian dài là một yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư gan. Nguy cơ phát triển ung thư gan có thể cao hơn 12 lần ở những người bị viêm gan B. Bệnh có thể dẫn đến ung thư gan mà không có sự hiện diện của xơ gan.

Viêm gan C

Nhiễm virus viêm gan C trong thời gian dài cũng có thể dẫn đến ung thư gan trong trường hợp không bị xơ gan. Nguy cơ ung thư gan có thể cao gấp 9 lần ở những người bị viêm gan C mãn tính

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD)

NAFLD có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn ở những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30, mắc bệnh tiểu đường túyp 2, có hàm lượng chất béo trong máu cao hơn hoặc mắc hội chứng chuyển hóa. Nguyên nhân gây ung thư gan này đang gia tăng ở Hoa Kỳ và có thể ảnh hưởng đến 25% người lớn.

Các tình trạng