Ung thư gan có dự phòng được không?

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để không phải lo lắng về bệnh ung thư gan:

Tránh và điều trị viêm gan B và C

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, trên thế giới, yếu tố nguy cơ đáng kể nhất của ung thư gan là nhiễm virus viêm gan B (HBV) và virus viêm gan C (HCV) mãn tính. Những virus này có thể lây lan từ người này sang người khác khi dùng chung kim tiêm bị ô nhiễm (chẳng hạn như sử dụng ma túy), qua quan hệ tình dục không được bảo vệ và qua sinh đẻ. Do đó, một số trường hợp mắc ung thư gan có thể tránh được bằng cách không dùng chung kim tiêm và thực hiện quan hệ tình dục an toàn hơn (chẳng hạn như luôn sử dụng bao cao su).