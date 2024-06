Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tòa soạn hội tụ

Những điểm nhấn nổi bật của xu hướng thế giới

AI đang cải thiện các tòa soạn trên thế giới theo những cách sau:

Hợp lý hóa quy trình làm việc trên phương tiện truyền thông: AI cho phép các nhà báo tập trung vào những gì họ làm tốt nhất để thực hiện tốt nhất công việc đó. Chẳng hạn, với Juicer của BBC (một công cụ tổng hợp tin tức và trích xuất nội dung, đang theo dõi các kênh thông tin RSS của 850 hãng tin tức toàn cầu), nếu một nhà báo muốn tìm kiếm những câu chuyện mới nhất về một nhân vật nổi tiếng hoặc những bài báo liên quan đến các công ty hoạt động trong một lĩnh vực nào đó, Juicer sẽ nhanh chóng tìm kiếm và cung cấp một danh sách các nội dung liên quan.

Tự động hóa các tác vụ thông thường: Những ứng dụng như Reuter’s News Tracer có thể theo dõi tin tức nóng hổi, để nhà báo không mất thời gian vào công việc “điểm báo”.

Thu thập thêm dữ liệu: Các bài báo có thể được thực hiện nhanh hơn nếu nhà báo biết cách khai thác và sử dụng những ứng dụng như The New York Times Research and Development Lab’s Editor.

Loại bỏ tin tức giả mạo: AI có thể phát hiện các mẫu từ chỉ ra tin tức giả mạo. Việc kiểm tra sự thật diễn ra nhanh chóng và đáng tin cậy.

Tạo kết quả đầu ra: Máy tính có thể tập hợp các báo cáo và câu chuyện từ dữ liệu thô qua những nền tảng như Narrative Science’s, Quill, giúp biến dữ liệu thành câu chuyện hấp dẫn.

Trong số những cơ quan báo chí tiên phong trên thế giới ứng dụng AI vào tòa soạn hội tụ, không thể không kể tới New York Times.