Úc triển khai quy định kiểm soát ứng dụng hẹn hò trực tuyến

Sau khoảng một năm nghiên cứu và xem xét, Chính phủ Úc bắt đầu triển khai quy định mới để đảm bảo an toàn cho hoạt động hẹn hẹn hò trực tuyến. Úc triển khai quy định kiểm soát ứng dụng hẹn hò trực tuyến - Ảnh: independent.co.uk Úc đang muốn thắt chặt kiểm soát các ứng dụng hẹn hò sau khi một nghiên cứu cho thấy 3/4 số người sử dụng các ứng dụng hay trang web hẹn hò đều trở thành nạn nhân của nhiều dạng bạo lực tình dục, như quấy rối tình dục, lăng mạ, đe dọa, lạm dụng tình dục dựa trên hình ảnh. Bộ trưởng Truyền thông Úc Michelle Rowland cho biết các nền tảng Tinder, Hinge, OKCupid,... đã nhất trí tuân thủ quy định nói trên vốn có hiệu lực vào ngày 1-10. Quy định bao gồm hàng loạt quy tắc ứng xử trên các nền tảng hẹn hò trực tuyến, trong đó có yêu cầu là các nền tảng cần có công cụ phát hiện các sự cố tiềm ẩn gây hại trực tuyến và yêu cầu xóa tài khoản của một số trường hợp vi phạm. Ngoài ra, các nền tảng cần công khai cơ chế khiếu nại và báo cáo đối với những sự việc được cho là có thể gây hại đối với người dùng, đồng thời cần tích hợp công cụ đánh giá để người dùng thể hiện sự hài lòng về mức độ nền tảng tuân thủ quy định mới. Trước bước đi này, trong thông báo ngày 2-10, Match Group - tập đoàn công nghệ và Internet của Mỹ, cho biết đã áp dụng các công cụ mới nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên nền tảng Tinder. Các công cụ này gồm xác minh danh tính thông tin cá nhân, chẳng hạn như hình ảnh, nhằm ngặn chặn những đối tượng lợi dụng nền tảng hẹn hò trực tuyến để thực hiện hành động gây hại. Ngoài ra, Tinder cũng tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để đưa ra cảnh báo theo thời gian thực về nguy cơ xuất hiện ngôn từ khiếm nhã ngay từ những dòng trao đổi ban đầu, theo đó khuyên người dùng tạm dừng giao tiếp. Các công ty công nghệ và Internet khác đang hoạt động tại Úc như Bumble và Grindr cũng khẳng định sẽ hợp tác với chính phủ để "xóa sổ" những hình thức liên quan đến bạo lực tình dục trên các nền tảng mà các tập đoàn này điều hành. Chính phủ Úc khuyến cáo sẽ đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn nữa nếu các nhà điều hành nền tảng hẹn hò trực tuyến không đảm bảo được sự an toàn cho người dân ngay cả sau khi triển khai quy định trên.