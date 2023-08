Ứa nước mắt cảnh giáo viên trèo đèo lội suối vận động học sinh đến trường

Cảnh đi lại vất vả của giáo viên đến tận bản làng vận động học sinh đến trường đi học ở xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An). (Video: Phú Hưng)

Năm học 2023-2024, theo kế hoạch học sinh tại Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 28/8. Ngày 5/9, các trường học sẽ tổ chức khai giảng năm học mới. Bắt đầu từ tháng 8, nhiều trường học ở Nghệ An đã chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Trong ảnh, lớp mẫu giáo điểm Huồi Xái thuộc trường mầm non Tri Lễ, xã Tri Lễ, huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Tại xã biên giới Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An), ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các giáo viên ở các điểm trường tiểu học, mầm non xã Tri Lễ còn phải đi từng nhà để vận động phụ huynh đưa con em đến trường đầu năm học mới.

Con đường từ trung tâm xã đến điểm trường tiểu học, mầm non Huồi Mới dài hơn 10km nhưng có nhiều đoạn đường bùn đất trơn trượt, lầy lội. Ngày nắng thì bụi, đất đá lởm chởm. Ngày mưa thì lầy lội, nhão nhoét khiến công tác đi vận động học sinh của các giáo viên gặp khó khăn.