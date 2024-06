Tỷ phú Bill Gates lần đầu viết hồi ký, kể 'câu chuyện nguồn gốc' của mình

Hồi ký Source Code: My Beginnings dự kiến xuất bản vào ngày 4/2/2025 dưới dạng ấn bản bìa cứng, sách điện tử và sách nói do Allen Lane - một chi nhánh của Penguin Press - phát hành.

Đây là cuốn hồi ký đầu tiên của Bill Gates. Trước đó ông từng ra mắt 4 cuốn sách: The Road Ahead (1995) - cuốn sách về ý nghĩa của cuộc cách mạng máy tính cá nhân, đồng tác giả với giám đốc điều hành Microsoft Nathan Myhrvold và nhà báo Peter Rinearson.

Business @ the Speed of Thought (1999) - một nghiên cứu của ông về cách tích hợp kinh doanh và công nghệ, đồng tác giả với Collins Hemingway.

How to Avoid a Climate Disaster (2021) - ý tưởng của Bill Gates về cách giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu.

How to Prevent the Next Pandemic (2022) - đề xuất của Bill Gates về nhóm huy động và ứng phó dịch bệnh toàn cầu sau đại dịch Covid-19.