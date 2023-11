Tỷ phú bao trọn các địa điểm vui chơi để mở tiệc sinh nhật đón 1.400 khách

Nhà hát Politeama là nơi diễn ra một buổi dạ hội trong loạt sự kiện tiệc tùng mừng tuổi 73 của doanh nhân Kaoru (Ảnh: Daily Mail).

Nhà hát Teatro Massimo được doanh nhân Kaoru thuê để tổ chức sự kiện tiệc tùng (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, ông Kaoru đã định tổ chức tiệc sinh nhật linh đình từ hồi năm 2020 để đón sinh nhật tuổi 70, nhưng kế hoạch này buộc phải hủy bỏ vì đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc là một doanh nhân tỷ phú, ông Kaoru còn là một ca sĩ, một nhà soạn nhạc tại Nhật Bản.

Ông Kaoru từng thực hiện một số cuốn sách để chia sẻ về những trải nghiệm của ông trong công việc và cuộc sống, chẳng hạn cuốn Important Life Lessons I Learned from the Super-elite (Những bài học quan trọng tôi đã học được từ nhóm tinh hoa) hay Destiny Awaits You to Decide (Định mệnh chờ bạn đưa ra quyết định).

Ông Kaoru giàu lên từ việc mua bán cổ phần trong một số công ty kinh doanh phát đạt tại Nhật. Ngoài ra, ông còn có biệt tài bán hàng. Ông từng làm việc trong công ty chuyên bán các sản phẩm gia dụng và mỹ phẩm tại Nhật, nổi tiếng là người bán hàng giỏi nhất trong công ty.