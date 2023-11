Tỷ phú Ấn Độ vừa bắt tay ông Phạm Nhật Vượng: Từng giàu thứ 4 thế giới, ông trùm năng lượng

Tập đoàn của tỷ phú Adani hiện là nhà kinh doanh than lớn nhất Ấn Độ và là nhà sản xuất than lớn thứ 2 tại đất nước tỷ dân này.

Ông Gautam Adani cũng trực tiếp và gián tiếp sở hữu cổ phần tại nhiều công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Ấn Độ. Đế chế Adani Group của Gautam Adani gần đây tập trung vào mảng năng lượng xanh. Đây cũng là định hướng mà Ấn Độ ưu tiên để đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn của nước này.

Ông Adani luôn có khát vọng mở rộng tập đoàn và có những bước đi táo bạo để tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có lĩnh vực năng lượng xanh.

Trong một thập kỷ qua tập đoàn Adani bứt phá mạnh mẽ nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ông Adani với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đất nước, từ sân bay đến bến tàu. Adani cũng giàu lên từ nhập khẩu nhiên liệu để duy trì quỹ đạo đi lên của nền kinh tế tại quốc gia 1,4 tỷ dân.

Còn gần đây, Adani Group tích cực tham gia vào các kế hoạch của Chính quyền Modi nhằm chuyển đổi Ấn Độ từ nền kinh tế từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn như năng lượng gió và mặt trời.

Trong kế hoạch đầu tư 70 tỷ USD vào công nghệ xanh trong 10 năm tới, ông Adani sẽ xây 3 nhà máy sản xuất module năng lượng mặt trời, turbine gió và máy điện phân hydro.