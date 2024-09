Tỷ phú Ấn Độ ủng hộ Việt Nam 1 triệu USD khắc phục bão lũ

Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani của Ấn Độ quyết định ủng hộ Việt Nam 1 triệu USD để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trong bức thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Văn phòng Chính phủ từ thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Chủ tịch Tập đoàn Adani Gautam Adani gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể nhân dân Việt Nam, đặc biệt những người dân đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề mà cơn bão Yagi và lũ lụt đã gây ra. “Chúng tôi vô cùng đau lòng khi chứng kiến những mất mát to lớn về người thân, tài sản do sự tàn phá của thiên nhiên mang lại cũng như những khó khăn mà cộng đồng các tỉnh miền Bắc Việt Nam đang phải chịu đựng", bức thư viết. Ông Gautam Adani cho rằng, từ bao đời nay, đất nước và con người Việt Nam luôn thể hiện sức mạnh phi thường và nghị lực đáng kinh ngạc khi vượt qua những nghịch cảnh. "Và trong thời khắc đặc biệt khó khăn này, việc chúng ta cùng nhau đoàn kết, đồng lòng hướng về những người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai là vô cùng quan trọng", Chủ tịch Tập đoàn Adani cho biết. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani Ấn Độ.

Chia sẻ những khó khăn với Việt Nam, Tập đoàn Adani đóng góp 1 triệu USD vào Ban Vận động cứu trợ Trung ương với mong muốn cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động từ thiện, cứu trợ tại các tỉnh thành phía Bắc đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ và Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trong thời gian tới. "Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và sát cánh cùng đồng bào Việt Nam vượt qua thảm họa tự nhiên lịch sử chưa từng có này. Tôi xin chân thành gửi đến người dân Việt Nam lời cầu chúc bình an và mong cho mọi gia đình và cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ sớm khắc phục được những mất mát do thiên nhiên tàn phá", Chủ tịch Gautam Adani khẳng định. Chủ tịch Tập đoàn Adani bày tỏ trân trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục tập trung đầu tư và sớm triển khai thành công các dự án đầu tư, nhằm hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương hướng tới một tương lai thịnh vượng. Vào tháng 7/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani Ấn Độ. Lãnh đạo tập đoàn Adani bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, với các dự án hàng tỷ USD. Cụ thể, Tập đoàn Adani đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), với tổng vốn dự kiến trên 2 tỷ USD, tạo ra hệ sinh thái đầy đủ về logistics. Adani cũng mong muốn được triển khai hoạt động đầu tư dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 (Bình Thuận), với tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 2,8 tỷ USD. Ngoài ra, Adani cũng đang có dự định tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, logistics, như xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2 (Đồng Nai), sân bay Chu Lai (Quảng Nam). Văn Kiên