Tỷ phú Ấn bị truy tố: Giàu số 2 châu Á, đầu tư 2 dự án tại Việt Nam

Vị tỷ phú này cùng các lãnh đạo công ty bị cáo buộc chi hối lộ hơn 250 triệu USD cho giới chức Ấn Độ từ năm 2020-2024 để đổi lấy các hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời, dự kiến thu về 2 tỷ USD lợi nhuận trong 20 năm. Tỷ phú giàu số 2 châu Á bị Mỹ truy tố Theo xếp hạng của Bloomberg, tỷ phú Gautam Adani giàu số 2 châu Á, khối tài sản trước sự cố bị Mỹ truy tố, đạt hơn 85 tỷ USD. Ông Adani chỉ xếp sau đồng hương Mukesh Ambani. Theo CNN, tỷ phú Gautam Adani và 7 giám đốc điều hành khác, bao gồm cả cháu trai là Sagar Adani vừa bị Văn phòng công tố viên liên bang ở New York hôm 20/11 cáo buộc tội hối lộ. Theo đó, Gautam Adani cùng các giám đốc điều hành khác bị cáo buộc chi hối lộ hơn 250 triệu USD cho giới chức Ấn Độ trong năm 2020-2024 để đổi lấy những hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời, dự kiến thu về 2 tỷ USD lợi nhuận trong vòng 20 năm. Năm 2020, một công ty năng lượng tái tạo của ông Adani đã giành được gói thầu phát triển năng lượng mặt trời lớn nhất từ trước đến nay, cung cấp 8 gigawatt điện cho một công ty điện lực nhà nước Ấn Độ. Nhưng các công ty điện lực địa phương không muốn trả mức giá mà công ty nhà nước đưa ra. Theo cáo buộc, ông Adani đã hối lộ các quan chức Ấn Độ để thuyết phục họ mua lượng điện này. Vụ truy tố xảy ra 1 năm sau khi một người bán khống trên thị trường chứng khoán Mỹ cáo buộc Adani Group thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán. Theo cáo buộc, Công ty Adani Green Energy thuộc Tập đoàn Adani đã huy động nhiều tỷ USD nhưng đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm. Các hành vi này được cho là gây tổn hại cho các nhà đầu tư nước này. Sự cố đã khiến cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Adani Group đã giảm 10-20%, ngay hôm 21/11 khi công bố truy tố, qua đó khiến tổng vốn hóa bốc hơi hàng chục tỷ USD. Theo Bloomberg Index, tính tới 23/11, tài sản của ông Gautam Adani chỉ còn 70,8 tỷ USD, xếp thứ 23 trên thế giới. Còn theo tính toán của Forbes, tới hết ngày 23/11, ông Adanicó tài sản là 56,8 tỷ USD, xếp thứ 27 trên thế giới. Tỷ phú Gautam Adani. Ảnh: IndiaToday Ông Adani bứt phá dưới thời Thủ tướng Modi, từng có 150 tỷ USD Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), ông Adani được biết đến là một đồng minh chủ chốt của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Adani Group là một tập đoàn chuyên xây dựng đường cao tốc, sân bay và các cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ. Trong thập kỷ qua, tập đoàn này bứt phá mạnh mẽ nhờ sự phối hợp chặt chẽ của tỷ phú Gautam Adani với chính phủ để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đất nước, từ sân bay đến bến tàu. Adani cũng giàu lên từ nhập khẩu nhiên liệu để duy trì quỹ đạo đi lên của nền kinh tế tại quốc gia 1,4 tỷ dân. Trong nửa cuối năm 2022, ông Gautam Adani từng là người giàu nhất Ấn Độ và giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản lên tới gần 150 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, vào đầu tháng 2/2023, tài sản của ông Adani bốc hơi mạnh, mất 80-90 tỷ USD khi tập đoàn đối mặt với cáo buộc gian lận và thao túng cổ phiếu đến từ báo cáo của Hindenburg. Phần lớn tài sản của tỷ phú Adani hình thành vài năm gần đây khi tập đoàn tập trung vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Giá than lên cao đã khiến doanh nghiệp hưởng lợi lớn. Cũng giống như nhiều tỷ phú khác, ông Adani (62 tuổi) trải qua rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, từ làm ăn ở chợ kim cương, sản xuất nhựa, xuất nhập khẩu hàng hóa, phát triển và vận hành cảng, sân bay, kinh doanh than… Tập đoàn của tỷ phú Adani hiện là nhà kinh doanh than lớn nhất Ấn Độ và nhà sản xuất than lớn thứ 2 tại đất nước tỷ dân này. Ông Gautam Adani cũng trực tiếp và gián tiếp sở hữu cổ phần tại nhiều công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Ấn Độ. Còn gần đây, Adani Group tích cực tham gia vào các kế hoạch của chính quyền Modi nhằm chuyển đổi Ấn Độ từ nền kinh tế từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn như năng lượng gió và mặt trời. Đế chế Adani Group tập trung vào mảng năng lượng xanh. Đây cũng là định hướng mà Ấn Độ ưu tiên để đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn. Gautam Adani cam kết đầu tư 70 tỷ USD vào năng lượng xanh. Đầu tư vào Việt Nam Hồi cuối năm 2023, trên tài khoản X (Twitter), tỷ phú Ấn Độ Gautam Shantilal Adani đã chia sẻ về buổi gặp gỡ với 1 tỷ phú USD Việt Nam để thảo luận về những cơ hội kinh doanh tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Theo Nhịp sống thị trường, Adani Group sở hữu 2 dự án năng lượng tái tạo trị giá nghìn tỷ đồng tại Ninh Thuận gồm Adani Phước Minh và dự án điện gió Phước Minh. Tập đoàn này cũng muốn đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam với nhiều dự án ở Đà Nẵng, Bình Thuận, Đồng Nai, Quảng Nam.