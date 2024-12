Tỷ lệ bay đúng giờ của các hãng hàng không Việt

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hàng không việt Nam tỷ lệ đúng giờ trung bình của các hãng không Việt trong tháng 11/2024 đạt 68%. Cụ thể, Bamboo Airways đã khai thác 86,8% chuyến bay đúng giờ trong tháng 11/2024. Hai hãng bay lớn còn lại là Vietnam Airlines và Vietjet lần lượt ghi nhận tỷ lệ đúng giờ là 72% và 59,2%. VASCO khai thác 83,4% chuyến bay đúng giờ, Pacific Airlines khai thác 82,4% chuyến đúng giờ trong khi tỉ lệ OTP của Vietravel Airlines là 73,9%. Về tỷ lệ hủy chuyến, trong tháng 11/2024, toàn ngành ghi nhận 106 chuyến bay bị hủy, tương ứng với 0,5% tổng số chuyến bay khai thác. Trong đó, Bamboo Airways và Vietjet Air lần lượt có tỷ lệ hủy chuyến là 0,2% và 0,3%. Vietnam Airlines và VASCO hủy 0,8% số chuyến còn Vietravel Airlines hủy 2,3% số chuyến. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2023, sản lượng khai thác chuyến bay của toàn ngành trong tháng 11/2024 tăng 1% (từ 19.502 chuyến lên 19.697 chuyến bay), tỷ lệ đúng giờ trung bình giảm 16,2 điểm phần trăm (từ 84,2% xuống còn 68%). Tỷ lệ hủy chuyến tăng 0,2 điểm (từ 0,3% lên 0,5%). Bamboo Airways là hãng bay đúng giờ nhất trong cả 2 giai đoạn này. Ngành hàng không đang huy động mọi nguồn lực để phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2024 và đón năm mới Ất Tỵ. Năm nay, Tết nguyên Đán đến sớm và kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là cơ hội để người dân đi lại thăm người thân, du lịch do đó nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không được dự báo tăng cao. Ngành hàng không đang huy động mọi nguồn lực để phục vụ hành khách dịp Tết. Theo Cục hàng không, đến thời điểm hiện tại, tổng số ghế cung ứng trên các đường bay quốc tế và nội địa giai đoạn từ 14/1 đến 12/2/2025 đạt hơn 7 triệu ghế, tăng hơn 5% so với Tết Giáp Thìn. Số ghế cung ứng nội địa đạt hơn 4,9 triệu ghế, với bình quân 165 nghìn ghế/ngày, tăng khoảng 4,8% so với năm 2024. Ở giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ (từ ngày 21/1 đến 28/1/2025), tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay từ TPHCM đi các tỉnh, thành ghi nhận đa phần đã đạt trên 50%. Thậm chí, một số đường bay đi Huế/Pleiku/Tuy Hòa/Quy Nhơn/Quảng Bình/Thanh Hóa/Vinh ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao. Đại diện Bamboo Airways cho biết, nhiều chuyến bay từ TPHCM đi Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng của hãng đã kín chỗ, còn các đường bay chiều ngược lại (lệch đầu) vẫn được mở bán với dải giá vé rộng, chỉ từ 59.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế phí). Trong khi đó, sau kì nghỉ lễ (từ ngày 1/2 đến 7/2/2025), các chuyến bay trở về TPHCM từ Pleiku/Tuy Hòa/Thanh Hóa/Quy Nhơn/Chu Lai/Đồng Hới/Ban Mê Thuột lại ghi nhận tỉ lệ đặt chỗ cao. Một số ngày cũng đã ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ lên đến 100%. Để đáp ứng nhu cầu về nhà đoàn viên và du xuân dịp tết của người dân, các hãng hàng không nội địa đang tích cực tăng cường đội tàu, cũng như mở lại nhiều đường bay du lịch. Vietnam Airlines và Vietjet dự kiến đón thêm các máy bay mới trong tháng cuối năm. Bamboo Airways vừa tiếp nhận một tàu bay thuê ướt, đồng thời đã và đang tích cực mở lại nhiều đường bay nội địa và quốc tế thường lệ.