Tỷ giá USD hôm nay (9-10-2024): Đồng USD biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (9-10-2024): Rạng sáng 9-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 24.168 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm nhẹ 0,06%, xuống mức 102,47. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD neo ngay dưới mức đỉnh 7 tuần đạt được vào tuần trước, khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ, với những lo ngại về xung đột ở Trung Đông. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm tín hiệu giao dịch từ biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào hôm nay 9-10, khi các quan chức Fed gần như nhất trí với mức cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, cùng với báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 sẽ được công bố vào ngày mai 10-10. “Xét đến khả năng thị trường đã bán tháo mạnh đồng USD vào cuối tuần trước, tôi tin rằng các nhà đầu tư sẽ thận trọng và kiên nhẫn chờ đợi dữ liệu CPI ngày mai”, Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York nhận định. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,03% xuống 1,0971 USD, vẫn gần mức thấp nhất trong 7 tuần là 1,09515 USD của cuối tuần trước. Đồng bảng Anh tăng 0,02% lên mức 1,3085 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 tuần là 1,30595 USD vào đầu tuần. Các nhà giao dịch đã chuyển kỳ vọng của họ về việc nới lỏng tiền tệ từ Fed trong năm nay. Một báo cáo việc làm mạnh mẽ vào tuần trước đã củng cố thêm cho bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng Ngân hàng Trung ương sẽ duy trì mức giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản, sau khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ với đợt cắt giảm lớn vào tháng 9. Chủ tịch Fed New York, John Williams, đồng tình với quan điểm của Powell. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 8-10, ông nhấn mạnh rằng quyết định vào tháng 9 không nên được xem là “quy tắc cố định cho cách chúng ta sẽ hành động trong tương lai”. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang đặt cược 87% vào khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 11, trong khi một số nhà đầu tư dự đoán Fed có thể không thực hiện cắt giảm lãi suất. Đồng thời, thị trường cũng định giá mức cắt giảm tổng cộng 50 điểm cơ bản tính đến tháng 12, giảm so với mức trên 70 điểm cơ bản được dự báo chỉ một tuần trước. Điều đó đã giúp đồng USD tăng giá so với các loại tiền tệ chính như đồng EUR, bảng Anh và đồng yên Nhật. Đồng yên cũng đã chứng kiến một số hoạt động mua vào như một tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại về tình hình địa chính trị gia tăng, song đã giảm nhẹ sau đó. Theo đó, đồng USD tăng 0,06% so với đồng yên Nhật, đạt mức 148,27. Nó đã chạm mức cao nhất trong 7 tuần là 149,10 vào đầu tuần do lo ngại rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới. Đồng USD tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 19-8 so với đồng CAD, và chốt phiên giao dịch tăng 0,3%, đạt mức 1,3657 CAD. Đồng AUD giảm 0,27% xuống mức 0,6739 USD, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 16-9. Tỷ giá USD hôm nay, 9-10-2024: Đồng USD biến động trái chiều. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 9-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 24.168 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.326 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.635 đồng

25.025 đồng

Vietinbank

24.520 đồng

25.020 đồng

BIDV

24.635 đồng

24.025 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.213 đồng – 27.867 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.580 đồng

28.038 đồng

Vietinbank

26.420 đồng

27.920 đồng

BIDV

26.580 đồng

28.038 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 155 đồng – 172 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

162,37 đồng

171,82 đồng

Vietinbank

163,42 đồng

173,12 đồng

BIDV

162,37 đồng

171,82 đồng

MINH ANH *Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.