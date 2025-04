Tỷ giá USD hôm nay (8-4): Đồng USD tiếp đà phục hồi nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,45%, đạt mức 103,47.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp đà phục hồi vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng giảm so với đồng franc Thụy Sĩ, khi lo ngại về suy thoái toàn cầu gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan toàn diện đối với các đối tác thương mại.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Thị trường chứng khoán toàn cầu lại tiếp tục đỏ lửa khi các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế có thể dẫn đến việc Mỹ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 5, điều này sẽ tác động tiêu cực tới đồng bạc xanh.

Đồng USD chạm mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng franc Thụy Sĩ chốt phiên giao dịch giảm 0,44%, xuống mức 0,85720 franc, trong khi tiếp tục tăng so với các loại tiền tệ an toàn khác. Chỉ số DXY tăng 0,45% sau khi suy yếu trong đầu phiên giao dịch.