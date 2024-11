Tỷ giá USD hôm nay (8-11-2024): Đồng USD quay đầu giảm sau khi Fed cắt giảm lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (8-11-2024): Rạng sáng 8-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 25 đồng, hiện ở mức 24.283 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,76%, xuống mức 104,33. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã quay đầu giảm vào phiên giao dịch vừa qua, khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell không đưa ra bất kỳ manh mối nào cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ có khả năng tạm dừng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, sau khi thực hiện cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vừa rồi. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã lưu ý đến thị trường việc làm, trong khi lạm phát đang trên lộ trình tiến tới mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Báo cáo việc làm mạnh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9 đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất ít hơn, mặc dù theo sau đó là dữ liệu ảm đạm trong tháng 10. Các nhà phân tích cho biết mức tăng việc làm trong tháng 10 đã bị ảnh hưởng bởi các cơn bão và việc lao động đình công. Trong bình luận của ông Powell, “không có dấu hiệu nào cho thấy Fed đang cân nhắc việc tạm dừng cắt giảm lãi suất trong bối cảnh dữ liệu kinh tế ổn định", Adam Button, nhà phân tích tiền tệ trưởng tại ForexLive ở Toronto, Canada nhấn mạnh. Powell cũng cho biết cuộc bầu cử sẽ không tác động đến chính sách của Fed trong ngắn hạn, nói thêm rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không phân tích sâu về tác động của các chính sách đối với mục tiêu của Fed. Các nhà giao dịch hiện đang định giá 75% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12, tăng từ mức 69% vào một ngày trước đó. Chỉ số DXY đã đạt mức cao nhất trong bốn tháng là 105,44 vào phiên giao dịch ngày 6-11 khi các nhà đầu tư định giá theo chính sách tranh cử của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ông Trump dự kiến sẽ siết chặt nhập cư bất hợp pháp, ban hành thuế quan thương mại mới, duy trì hoặc đưa ra các khoản cắt giảm thuế mới và nới lỏng các quy định kinh doanh, mà các nhà phân tích coi là thúc đẩy tăng trưởng và lạm phát. Đảng Cộng hòa cũng giành được đa số ghế tại Thượng viện, cho phép đảng này thực hiện những thay đổi lớn hơn về mặt lập pháp. Họ cũng đang dẫn đầu cuộc đua tại Hạ viện. Tuy nhiên, đồng bạc xanh đã suy yếu vào phiên giao dịch vừa qua sau quyết sách của Fed. Đồng bảng Anh tăng sau khi Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nhưng cho biết họ dự đoán lạm phát và tăng trưởng của Vương quốc Anh sẽ tăng nhanh hơn so với dự đoán trước đó. Đồng tiền này đã tăng 0,78%, đạt mức 1,2979 USD. Trong khi đó, đồng EUR tăng 0,62%, đạt mức 1,0794 USD. Đồng bạc xanh đã giảm 1,05%, xuống còn 153,01 yên. Đồng tiền Nhật Bản có khả năng bị ảnh hưởng bởi chênh lệch lãi suất lớn với Mỹ sau chiến thắng của ông Trump. Điều đó có thể làm tăng thêm áp lực buộc Ngân hàng Nhật Bản phải tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 12 để ngăn đồng yên trượt giá trở lại mức thấp nhất trong ba thập kỷ. Ngân hàng Ngân hàng Trung ương của Thụy Điển Riksbank đã tiến hành cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đúng như dự kiến, trong khi Ngân hàng Trung ương của Na Uy Norges quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vừa qua. Tỷ giá USD hôm nay, 8-11-2024: Đồng USD quay đầu giảm sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 8-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 25 đồng, hiện ở mức 24.283 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.167 đồng

25.497 đồng

Vietinbank

25.045 đồng

25.497 đồng

BIDV

25.197 đồng

25.497 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.742 đồng – 27.347 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.507 đồng

27.960 đồng

Vietinbank

26.526 đồng

28.026 đồng

BIDV

26.851 đồng

28.023 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,43 đồng

167,65 đồng

Vietinbank

161,10 đồng

170,80 đồng

BIDV

161,44 đồng

168,37 đồng

MINH ANH