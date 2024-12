Tỷ giá USD hôm nay (7-12): Tăng trở lại, tiến sát mốc 106

Tỷ giá USD hôm nay (7-12): Rạng sáng 7-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 11 đồng, hiện ở mức 24.255 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,26%, đạt mức 105,97. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua sau đợt bán tháo trước đó, trong bối cảnh báo cáo việc làm cho thấy tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và mức tăng việc làm khiêm tốn hơn. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tuần so với đồng EUR, chốt phiên giao dịch giảm 0,3%, xuống mức 1,0561 USD. Đồng tiền chung châu Âu đã kết thúc phiên tuần giảm 0,2%, tiếp tục ghi nhận mức giảm tuần. So với đồng yên Nhật, đồng USD đã tăng từ mức thấp nhất trong phiên lên mức 150 yên. Đồng tiền của Mỹ kết thúc tuần tăng 0,2% so với đồng yên Nhật. Mark McCormick, Giám đốc chiến lược ngoại hối tại TD Securities lưu ý rằng, đồng USD trước đó đã giảm theo lợi suất trái phiếu kho bạc, phản ánh thực tế kỳ vọng của thị trường đối với việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong cuộc họp tháng này. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố tuần tới có thể sẽ là dữ liệu hữu ích cuối cùng trước thềm cuộc họp của Fed vào tháng 12, nhưng ông McCormick cũng lưu ý khả năng đồng USD suy yếu, mang đến cơ hội tuyệt vời để mua vào thời điểm đầu năm 2025. Các nhà đầu tư trước đó đã bán đồng USD sau khi dữ liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,2%, sau khi duy trì ở mức 4,1% trong hai tháng liên tiếp. Theo đó, cuộc khảo sát tỷ lệ thất nghiệp tại hộ gia đình nhỏ hơn cho thấy mức giảm 355.000 việc làm. Việc làm của hộ gia đình cũng giảm vào tháng 10. Mặt khác, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 227.000 việc làm vào tháng trước, theo sau mức tăng 36.000 việc làm đã được điều chỉnh tăng vào tháng 10. Các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo bảng lương tăng tốc thêm 200.000 việc làm vào tháng trước. Ước tính dao động từ 155.000 đến 275.000 việc làm. Trong khi đó, Bloomberg đã dự báo ở mức 225.000 việc làm và một số nhà phân tích đã trích dẫn con số đó để kết luận rằng dữ liệu bảng lương hầu như không vượt kỳ vọng, cho thấy Fed không có khả năng tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách của mình trong tương lai gần. Đồng USD cũng đã giảm sau dữ liệu Khảo sát của Đại học Michigan trong tháng 12 cho thấy tâm lý người tiêu dùng tăng cao hơn dự báo, trong khi kỳ vọng lạm phát tăng từ mức 2,6 trong tháng 11 lên mức 2,9% trong tháng 10. Đồng bạc xanh cũng tăng 0,1% so với đồng franc Thụy Sĩ, đạt mức 0,8786 franc. Sau dữ liệu bảng lương, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ định giá 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này, tăng từ mức khoảng 70% ngay trước khi dữ liệu được công bố. Trong khi đó, khả năng Fed tạm dừng cắt giảm lãi suất đã giảm từ mức 30% trước báo cáo việc làm xuống mức 15%. Tỷ giá USD hôm nay, 7-12-2024: Đồng tăng trở lại, tiến sát mốc 106. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 7-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 11 đồng, hiện ở mức 24.255 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.134 đồng

25.467 đồng

Vietinbank

25.170 đồng

25.467 đồng

BIDV

25.170 đồng

25.467 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.373 đồng – 26.939 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.171 đồng

27.607 đồng

Vietinbank

26.419 đồng

27.619 đồng

BIDV

26.353 đồng

27.559 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

163,49 đồng

173,00 đồng

Vietinbank

165,45 đồng

173,20 đồng

BIDV

164,45 đồng

172,35 đồng

