Tỷ giá USD hôm nay (7-1): Đồng USD lao dốc, EUR bùng nổ

Tỷ giá USD hôm nay (7-1): Rạng sáng 7-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.337 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,72%, hiện ở mức 108,23. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau các bản báo cáo trái chiều về sự quyết liệt của các chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khi ông nhậm chức. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng USD giảm mạnh, có thời điểm chạm mốc 107, sau khi tờ Washington Post đưa tin rằng các trợ lý của ông Trump đang xem xét các kế hoạch áp dụng thuế quan đối với mọi quốc gia. Đà giảm của đồng USD sau đó đã được kiềm chế ngay khi ông Trump phủ nhận báo cáo trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình. Đồng USD giảm đã tạo tiền đề cho đồng EUR tăng 0,76%, đạt mức 1,0386 USD. Đồng USD đang trên đà giảm ngày lớn nhất kể từ ngày 27-11, ngược lại đồng EUR chuẩn bị cho mức tăng ngày lớn nhất kể từ ngày 2-8. Chỉ số DXY đã đạt mức cao nhất trong 2 năm là 109,54 vào tuần trước và trên đường đạt mức tăng tuần thứ năm liên tiếp, vì nền kinh tế phục hồi, khả năng lạm phát cao hơn từ chính sách thuế quan và tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hỗ trợ đồng bạc xanh. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 0,16% so với đồng bạc xanh, đạt mức 7,348. Đồng USD đã đạt mức cao nhất trong 26 tháng so với đồng tiền này vào tuần trước vì Trung Quốc được coi là một trong những mục tiêu thuế quan chính của chính quyền ông Trump. Cũng giúp đồng USD hạ nhiệt là bình luận từ Thống đốc Fed Lisa Cook, bà cho biết Fed có thể đủ khả năng thận trọng với bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào nữa do nền kinh tế đang vững mạnh và lạm phát vẫn ổn định hơn dự kiến. Nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến sẽ có bài phát biểu trong tuần này và có khả năng sẽ lặp lại những bình luận gần đây của các quan chức Fed khác rằng cuộc đua chống lạm phát vẫn chưa kết thúc. Đồng EUR, đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11-2022 vào tuần trước, đã tăng giá sau khi dữ liệu lạm phát hằng năm của Đức tăng cao hơn dự báo vào tháng 12. Dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa do Mỹ sản xuất đã giảm vào tháng 11 trong khi chi tiêu của doanh nghiệp cho các thiết bị dường như đã chậm lại trong quý IV. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,17%, đạt mức 157,53 trong khi đồng bảng Anh tăng 0,72%, đạt mức 1,251 USD. Các nhà đầu tư sẽ đánh giá một loạt dữ liệu về thị trường lao động Mỹ trong tuần này, đỉnh điểm là báo cáo bảng lương chính phủ quan trọng vào ngày 10-1. Đồng CAD tăng 0,74% so với đồng bạc xanh, đạt mức 1,43 CAD. Tỷ giá USD hôm nay, 7-1: Đồng USD lao dốc, EUR bùng nổ. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 7-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 24.337 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.223 đồng

25.553 đồng

Vietinbank

25.250 đồng

25.553 đồng

BIDV

25.253 đồng

25.553 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.824 đồng – 26.332 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.519 đồng

26.918 đồng

Vietinbank

25.691 đồng

26.891 đồng

BIDV

25.799 đồng

26.985 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 147 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,73 đồng

164,79 đồng

Vietinbank

158,04 đồng

165,79 đồng

BIDV

156,94 đồng

165,04 đồng

MINH ANH