Tỷ giá USD hôm nay (6-11-2024): Đồng USD giảm khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống

Tỷ giá USD hôm nay (6-11-2024): Rạng sáng 6-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.248 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,46%, xuống mức 103,42. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Kết quả của cuộc bầu cử được cho là có khả năng quyết định số phận của đồng bạc xanh trong tương lai gần. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua giữa ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang rất cam go và điều này trực tiếp ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng USD giảm ngay cả khi các thị trường đặt cược vào việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các chính sách của Trump về nhập cư và thuế quan dự kiến sẽ thúc đẩy lạm phát, trong khi động thái cắt giảm thuế có thể thúc đẩy tăng trưởng và đưa lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn và đồng USD tăng cao hơn. Ngược lại, chiến thắng của đảng Dân chủ có thể khiến đồng bạc xanh giảm giá do mối lo ngại của các nhà đầu tư về tác động kinh tế của thuế suất cao hơn và các quy định kinh doanh ngặt nghèo hơn. Ngoài ra, nếu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trúng cử thì sẽ gây ra sự suy yếu cho đồng EUR và một số tiền tệ khác, khi các khu vực này đều có khả năng phải đối mặt với mức thuế quan mới. Biến động trong các cặp tiền tệ này đã tăng vọt khi cuộc bầu cử đang đến gần. Chỉ số DXY có thời điểm chạm mốc 103,37 trong phiên giao dịch vừa qua, mức thấp nhất kể từ ngày 16-10. Đồng EUR tăng 0,48%, đạt mức 1,0929 USD và có thời điểm chạm mốc 1,09368 USD, mức cao nhất kể từ ngày 11-10. Đồng bạc xanh giảm 0,44%, xuống mức 151,46 yên Nhật và giảm xuống mức thấp nhất là 151,35, mức thấp nhất kể từ ngày 23-10. Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tăng 0,13% trong phiên giao dịch vừa qua, đạt mức 7,103/USD. Các nhà giao dịch cũng tập trung vào cuộc họp kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến kết thúc vào ngày 7-11. Tại cuộc họp này, Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào bất kỳ manh mối nào cho thấy liệu Fed có thể bỏ qua đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không. Một báo cáo việc làm mạnh hơn nhiều so với dự kiến vào tháng 9 đã khiến các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về số lần Fed có thể cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, một báo cáo kinh tế trong tháng 10 ảm đạm hơn nhiều so với dự kiến đã làm dấy lên một số nghi ngờ về quan điểm này. Các cơn bão gần đây và các cuộc đình công của công nhân là một phần nguyên nhân dẫn đến báo cáo yếu kém của tháng 10. Theo Công cụ theo dõi Fed của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá 78% khả năng Fed cũng sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Dữ liệu công bố ngày 5-11 cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã tăng tốc lên mức cao nhất trong hơn hai năm vào tháng 10 khi việc làm phục hồi mạnh mẽ. Ngân hàng Anh cũng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 7-11, trong khi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) được cho là sẽ nới lỏng 50 điểm cơ bản và Ngân hàng Na Uy dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Đồng bảng Anh tăng 0,46%, đạt mức 1,3017 USD, trong khi đồng AUD tăng 0,74%, đạt mức 0,6633 USD sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 5-11. Tỷ giá USD hôm nay, 6-11-2024: Đồng USD giảm khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 6-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.248 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.130 đồng

25.460 đồng

Vietinbank

25.010 đồng

25.460 đồng

BIDV

25.152 đồng

25.460 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.052 đồng – 27.689 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.866 đồng

28.340 đồng

Vietinbank

27.780 đồng

28.280 đồng

BIDV

27.095 đồng

28.268 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 151 đồng – 167 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

160,55 đồng

169,89 đồng

Vietinbank

162,67 đồng

172,37 đồng

BIDV

162,87 đồng

169,8 đồng

MINH ANH * Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.