Tỷ giá USD hôm nay (6-1): Đồng USD sẽ tiếp tục 'rực rỡ' trong nửa đầu năm nay

Tỷ giá USD hôm nay (6-1): Rạng sáng 6-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.334 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 108,92. Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này Chỉ số DXY đã tăng khoảng 7% trong năm 2024 và đã kết thúc năm đầy "rực rỡ". Đồng bạc xanh tăng tốc trong quý cuối cùng, trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chỉ số này kết thúc năm 2024 ở mức 108,4. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Triển vọng của đồng DXY là tích cực trong năm 2025. Đồng bạc xanh có thể duy trì đà tăng trưởng đã đạt được trong quý cuối cùng của năm ngoái, ít nhất cho đến nửa đầu năm 2025. Đặc biệt, nỗi lo về chính sách thuế quan của Mỹ có thể giúp chỉ số DXY tăng vị thế trú ẩn an toàn. Mối lo ngại về lạm phát cao sau cuộc chiến thuế quan cũng có thể hỗ trợ đồng USD. Lãi suất tại Mỹ là yếu tố hỗ trợ cho đồng USD trong năm nay. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong cuộc họp gần đây nhất vào tháng 12, đã dự báo sẽ thực hiện tiến trình cắt giảm lãi suất chậm hơn trong năm 2025. Trong dự báo kinh tế được công bố vào tháng 12, Fed đã tiết lộ khả năng cắt giảm lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản trong năm nay. Đầu tháng 9, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã dự báo cắt giảm lãi suất tổng cộng 100 điểm cơ bản vào năm 2025. Triển vọng lạm phát cho năm 2025 cũng đã được Fed điều chỉnh cao hơn trong dự báo gần đây của mình. Do đó, lãi suất tại Mỹ có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hơn và có thể không giảm với tốc độ nhanh hơn như dự kiến trước đó. Triển vọng cho chỉ số DXY là lạc quan. Xu hướng đang tăng và khả năng tăng rất mạnh. Chỉ số này đã tăng vọt trong vài tuần qua. Nó có khả năng kiểm tra mức 110,50-111 trong ngắn hạn. Sau đó, chỉ số này có thể có một đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn, xuống vùng 109-108. Tuy nhiên, xu hướng tăng sẽ tiếp tục được duy trì. Một đợt tăng mới từ khoảng 108 có thể đưa chỉ số vượt lên trên mốc 111. Trường hợp chỉ số DXY tăng vượt mốc 111, chỉ số DXY có thể đạt mức 118-119 vào quý III năm nay. Tuy nhiên, việc tăng vượt qua mức 119 có thể sẽ trở nên khó khăn hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng cao hơn nhiều, so với mức 4% vào năm ngoái. Mức kháng cự hiện tại là 4,7%. Một sự phá vỡ trên mức này có thể đưa lợi suất lên mốc 5% ban đầu, theo sau đó là mốc 5,6% và thậm chí cao hơn trong năm nay. Sự gia tăng lợi suất như vậy sẽ mở ra xu hướng rất tích cực cho chỉ số DXY. Triển vọng là giảm giá đối với đồng EUR. Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng là 1,0450. Điều đó góp phần củng cố xu hướng giảm. Có nhiều khả năng đồng EUR sẽ tiến tới mức ngang giá so với đồng USD, thậm chí có thể giảm xuống dưới mức ngang giá và kiểm tra mốc 0,98 theo hướng giảm trong những tháng tới. Nhìn từ bức tranh toàn cảnh, có nguy cơ đồng tiền này cũng sẽ giảm xuống dưới mốc 0,98. Nếu điều đó xảy ra, đồng EUR có thể giảm xuống vùng 0,95-0,93 trong năm nay. Tỷ giá USD hôm nay (6-1): Đồng USD sẽ tiếp tục "rực rỡ" trong nửa đầu năm nay. Ảnh: CNN Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 6-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.334 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.220 đồng

25.550 đồng

Vietinbank

25.250 đồng

25.550 đồng

BIDV

25.250 đồng

25.550 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.740 đồng - 26.239 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.477 đồng

26.874 đồng

Vietinbank

25.691 đồng

26.891 đồng

BIDV

25.711 đồng

26.893 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 147 đồng - 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,20 đồng

165,28 đồng

Vietinbank

158,04 đồng

165,79 đồng

BIDV

157,39 đồng

165,55 đồng

MINH ANH