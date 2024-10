Tỷ giá USD hôm nay (5-10-2024): Đồng USD tăng dựng đứng, chạm mốc 102,5

Tỷ giá USD hôm nay (5-10-2024): Rạng sáng 5-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 18 đồng, hiện ở mức 24.133 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,50%, đạt mốc 102,49. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần vào phiên giao dịch vừa qua, và đang trên đà ghi nhận tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 9-2022 sau khi báo cáo việc làm vượt kỳ vọng trong tháng 9 khiến các nhà giao dịch cắt giảm cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Đồng bạc xanh cũng đạt mức tăng tuần tốt nhất so với đồng Yên Nhật kể từ năm 2009 khi các nhà giao dịch nhận thấy sự diều hâu từ Fed, trái ngược với quan điểm ôn hòa của phía Ngân hàng Nhật Bản, điều này gây ra sự định giá lại nhanh chóng cho cặp tiền tệ này. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo đó, Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 254.000 việc làm vào tháng trước, vượt qua mức 140.000 việc làm mới theo dự đoán của các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng bất ngờ giảm từ mức 4,2% xuống còn 4,1% trong tháng 8. Đây là “báo cáo bảng lương gây sốt trên thị trường. Kỳ vọng hiện tại sẽ là một Fed thận trọng hơn nhiều trong việc nới lỏng chính sách”, Schamotta, chiến lược gia thị trường tại Corpay ở Toronto, Canada cho biết. Dữ liệu kinh tế cải thiện cùng những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell vào đầu tuần, khi ông phản đối kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất mạnh, đã khiến các nhà giao dịch giảm cược vào việc Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6 và 7-11. Các nhà giao dịch hiện đang định giá 0% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, giảm từ mức khoảng 31% trước đó và mức 53% của tuần trước, theo Công cụ FedWatch của CME Group. Việc cắt giảm 25 điểm cơ bản được coi là gần như chắc chắn, thậm chí các nhà giao dịch cũng dự đoán ít có khả năng là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Bank of America dự kiến rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp cho đến tháng 3-2025, sau đó là các đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản mỗi quý cho đến cuối năm 2025, nhà kinh tế Aditya Bhave của BofA US cho biết trong một báo cáo vào ngày 4-10. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhấn mạnh rằng, dữ liệu về thị trường lao động góp phần thúc đẩy niềm tin của ông rằng nền kinh tế đang ổn định và lạm phát đã giảm. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm xuống còn 1,09515 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 15-8. Trong khi đó, đồng USD tăng lên mức 149,02 yên, mức cao nhất kể từ ngày 16-8. Tuần này, Thủ tướng Nhật Bản mới Shigeru Ishiba tuyên bố nền kinh tế nước này chưa sẵn sàng cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo, một sự thay đổi rõ ràng so với sự ủng hộ trước đây đối với việc Ngân hàng Nhật Bản cần hủy bỏ các biện pháp kích thích tiền tệ “lỏng lẻo” trong nhiều thập kỷ. Đồng USD cũng đã được thúc đẩy trong tuần này bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại về xung đột gia tăng ở Trung Đông. Đồng Bảng Anh đã giảm xuống mức 1,3070 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 12-9. Tỷ giá USD hôm nay, 5-10-2024: Đồng USD tăng dựng đứng, chạm mốc 102,5. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 5-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 18 đồng, hiện ở mức 24.133 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.289 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.550 đồng

24.940 đồng

Vietinbank

24.440 đồng

24.940 đồng

BIDV

24.590 đồng

24.950 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.300 đồng – 27.964 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.595 đồng

28.055 đồng

Vietinbank

26.289 đồng

27.789 đồng

BIDV

26.839 đồng

28.079 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 156 đồng – 173 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

163,16 đồng

172,66 đồng

Vietinbank

162,38 đồng

172,08 đồng

BIDV

165,6 đồng

173,13 đồng

MINH ANH