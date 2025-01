Tỷ giá USD hôm nay (4-1): Đồng USD hạ nhiệt phiên cuối tuần, giảm về mốc 108

Tỷ giá USD hôm nay (4-1): Rạng sáng 4-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 24.334 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%, hiện ở mức 108,92. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã giảm phiên giao dịch vừa qua, nhưng đang trên đà đạt tăng tuần mạnh nhất trong một tháng do kỳ vọng rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục vượt trội so với các nền kinh tế khác trên toàn cầu trong năm nay và lãi suất của Mỹ sẽ vẫn ở mức tương đối cao. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Thị trường lao động vẫn vững chắc và lạm phát cao đã nâng cao lợi suất trái phiếu kho bạc trong những tuần gần đây và thúc đẩy nhu cầu đối với đồng bạc xanh. Các chính sách mới dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sắp tới, bao gồm bãi bỏ quy định kinh doanh, cắt giảm thuế, hạn chế nhập cư bất hợp pháp và thuế quan, cũng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng áp lực giá. Chỉ số DXY đã giảm 0,28% trong ngày ở mức 108,91, sau khi đạt mức cao nhất trong 2 năm là 109,54 vào phiên giao dịch trước đó. Chỉ số này đang trên đà tăng 0,86% trong tuần này. Bất chấp mức tăng gần đây của đồng USD, vẫn còn sự không chắc chắn đáng kể về thời điểm chính phủ Mỹ sẽ đưa ra các chính sách cũng như các tác động từ những chính sách đó. Điều đó có thể tạm dừng đà tăng của đồng USD trong thời gian tới. Đồng USD đã tạm thời giảm bớt mức lỗ sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy ngành sản xuất của Mỹ có dấu hiệu phục hồi vào tháng 12, với sản lượng phục hồi và đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR phải đối mặt với triển vọng tăng trưởng yếu hơn và có thể bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất sâu hơn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay. Các nhà giao dịch đang định giá ECB sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản vào cuối năm và khả năng Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản là rất thấp. Những bất ổn bao gồm cuộc chiến ngân sách của Pháp và cuộc bầu cử của Đức cũng đang đè nặng lên đồng tiền chung châu Âu. Đồng EUR chốt phiên giao dịch tăng 0,39% ở mức 1,0305 USD nhưng đang hướng đến mức giảm 1,22% trong tuần, mức giảm tồi tệ nhất kể từ đầu tháng 11. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,41%, đạt mức 1,2431 USD. Đồng tiền này đang trên đà giảm khoảng 1,15% trong tuần, mức giảm lớn nhất kể từ đầu tháng 11. Đồng USD trượt giá 0,26%, xuống mức 157,11 Yên Nhật, neo dưới mức cao nhất trong 5 tháng là 158,09 đạt được vào tháng 12. Đồng tiền Nhật Bản cũng đã chịu ảnh hưởng từ chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, cùng với sự thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản về việc tăng lãi suất thêm nữa gây ra nhiều tổn thất hơn cho đồng yên. Tỷ giá USD hôm nay, 4-1: Đồng USD hạ nhiệt phiên cuối tuần, giảm về mốc 108. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 4-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 24.334 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.220 đồng

25.550 đồng

Vietinbank

25.250 đồng

25.550 đồng

BIDV

25.250 đồng

25.550 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.740 đồng – 26.239 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.477 đồng

26.874 đồng

Vietinbank

25.691 đồng

26.891 đồng

BIDV

25.711 đồng

26.893 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 147 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,20 đồng

165,28 đồng

Vietinbank

158,04 đồng

165,79 đồng

BIDV

157,39 đồng

165,55 đồng

MINH ANH