Tỷ giá USD hôm nay (3-12-2024): Đồng USD phục hồi trở lại mốc 106

Tỷ giá USD hôm nay (3-12-2024): Rạng sáng 3-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 11 đồng, hiện ở mức 24.240 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,65%, đạt mức 106,39. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng trở lại trong khi đồng EUR quay đầu giảm vào phiên giao dịch đầu tuần. Dữ liệu sản xuất mạnh mẽ của Mỹ từ bản báo cáo của Viện Quản lý Cung ứng và S&P Global đã hỗ trợ đà tăng cho đồng bạc xanh. Tuy nhiên, bất chấp dữ liệu lạc quan nói chung, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết vào ngày 2-12 rằng ông vẫn ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vừa phải tại cuộc họp ngày 17 và 18-12. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Sự gia tăng của đồng USD so với các loại tiền tệ vào phiên giao dịch vừa rồi diễn ra sau đợt giảm tuần đầu tiên của đồng tiền nước Mỹ kể từ tháng 11-2023. Dữ liệu mới công bố một lần nữa cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi, với hoạt động sản xuất của Mỹ được cải thiện vào tháng 11, đơn đặt hàng tăng lần đầu tiên sau 8 tháng. Theo đó, Chỉ số PMI sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng đã tăng từ mức 46,5 vào tháng 10 lên mức 48,4 vào tháng 11, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7-2023. Trong khi đó, Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global cũng tăng lên mức 49,7, từ mức ước tính ban đầu là 48,8. “Với tình hình kinh tế vững chắc ở Mỹ, việc đồng USD tăng mạnh là điều dễ hiểu trong bối cảnh các nền kinh tế đều đang phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn”, Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA ở Washington, Mỹ nhấn mạnh. Dữ liệu kinh tế tích cực góp phần thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn và thậm chí làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa. Tuy nhiên, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller của Fed đã lưu ý rằng việc cắt giảm thêm vào cuối tháng này tại cuộc họp chính sách của Fed về cơ bản sẽ không thay đổi. Sau bình luận của ông Waller, thị trường đã nâng tỷ lệ nới lỏng 25 điểm cơ bản trong tháng này lên 79%, từ mức 66% vào cuối tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME. Đồng bạc xanh trước đó đã tăng giá khi Tổng thống đắc cử Donald Trump, ngày 30-11, đã yêu cầu các nước thành viên BRICS cam kết không tạo ra một loại tiền tệ mới hoặc hỗ trợ một loại tiền tệ khác thay thế đồng USD, nếu không Washington sẽ áp thuế 100% với những nước có động thái như vậy. Chìa khóa cho triển vọng lãi suất sẽ là báo cáo bảng lương tháng 11 dự kiến công bố vào cuối tuần này. Tỷ lệ thất nghiệp được dự kiến sẽ tăng từ 4,1% lên 4,2%. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 1% xuống mức 1,0469 USD, hiện đang trên đà giảm ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 11. Đồng USD giảm 0,2% so với đồng yên xuống còn 149,37, sau khi giảm 3,3% vào tuần trước, đánh dấu đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 7. Vào cuối tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết đợt tăng lãi suất tiếp theo “đang đến gần trong bối cảnh dữ liệu kinh tế đang đi đúng hướng”, sau các số liệu cho thấy lạm phát ở Tokyo đã tăng vào tháng 10. Tỷ giá USD hôm nay, 3-12-2024: Đồng USD phục hồi trở lại mốc 106. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 3-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 11 đồng, hiện ở mức 24.240 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.119 đồng

25.452 đồng

Vietinbank

25.055 đồng

25.452 đồng

BIDV

25.150 đồng

25.452 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.339 đồng – 26.901 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.024 đồng

27.451 đồng

Vietinbank

25.779 đồng

27.279 đồng

BIDV

26.239 đồng

27.449 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 153 đồng – 169 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

162,88 đồng

172,36 đồng

Vietinbank

165,05 đồng

174,75 đồng

BIDV

163,84 đồng

171,75 đồng

MINH ANH