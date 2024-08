Tỷ giá USD hôm nay (27-8): Đồng USD tăng giá do căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng nhẹ 0,14%, đạt mốc 100,86.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã tăng từ mức thấp nhất trong 8 tháng vào phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng yên Nhật tăng so với hầu hết các loại tiền tệ, do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm tới tài sản trú ẩn an toàn.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Khối lượng giao dịch ít hơn bình thường, trong khi thị trường Anh đóng cửa nghỉ lễ.

“Căng thẳng địa chính trị chắc chắn là một yếu tố giúp thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng bạc xanh”, Amo Sahota, Giám đốc điều hành tại Klarity FX ở San Francisco cho biết.

So với đồng yên, đồng USD đi ngang hoặc tăng nhẹ ở mức 144,51. Trước đó, đồng tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần là 143,45. Trong khi đó, đồng EUR giảm so với đồng tiền Nhật Bản, giảm 0,1% xuống mức 161,45 yên, trong khi đồng franc Thụy Sĩ giảm 0,7% xuống mức 169,97 yên.