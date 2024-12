Tỷ giá USD hôm nay (27-12-2024): Đồng USD hạ nhiệt, vẫn neo trên mốc 108

Tỷ giá USD hôm nay (27-12-2024): Rạng sáng 27-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 10 đồng, hiện ở mức 24.310 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,18%, hiện ở mức 108,08. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch mỏng vừa qua, nhưng đạt đỉnh 5 tháng so với đồng yên Nhật vào phiên giao dịch vừa qua, do kỳ vọng đồng bạc xanh sẽ được thúc đẩy vào năm tới nhờ các chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp tới, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao lạm phát. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Khối lượng giao dịch trở nên thưa thớt trong phiên vừa qua khi nhiều nhà giao dịch đang trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Các nhà phân tích cho biết rằng việc siết chặt nhập cư bất hợp pháp và triển vọng áp dụng thuế quan mới đối với các đối tác thương mại có thể làm tăng áp lực giá cả và gây sức ép lên nền kinh tế trong dài hạn. Điều đó đã thúc đẩy đồng USD tăng so với các đồng tiền khác, mặc dù vẫn còn nhiều đồn đoán xung quanh việc chính sách nào sẽ được đưa ra và tác động của chúng tới thị trường và nền kinh tế sẽ như thế nào. Bên cạnh đó, những dự đoán về số lần cắt giảm lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thực hiện trong năm tới đã góp phần vào đợt tăng giá của đồng bạc xanh trong vài tuần qua. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tiến hành cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến và Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm thêm chi phí đi vay hiện phụ thuộc vào tiến triển hơn nữa trong tiến trình kiềm chế lạm phát hiện vẫn đang ở mức cao. Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã nâng dự báo lạm phát cho năm 2025 và dự báo cắt giảm lãi suất tổng cộng khoảng 50 điểm cơ bản trong năm tới. Các nhà giao dịch thị trường tiền tệ hiện đang định giá Fed sẽ cắt giảm khoảng 38 điểm cơ bản vào năm tới, với khoảng 50% khả năng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản thứ hai. Dữ liệu công bố ngày 26-12 cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng vào tuần trước, phù hợp với bối cảnh thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt. Doanh số bán lẻ của Mỹ cũng tăng 3,8% trong khoảng thời gian từ ngày 1-11 đến ngày 24-12, khi chương trình khuyến mãi rầm rộ nhằm thúc đẩy doanh số trong mùa lễ hội đã thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm vào phút chót. Chỉ số DXY hiện đang neo dưới mức cao nhất trong hai năm là 108,54 đạt được vào cuối tuần trước. Ở một diễn biến khác, đồng EUR tăng 0,13%, đạt mức 1,0418 USD. Đồng tiền chung này đã giảm xuống còn 1,03435 USD vào cuối tuần trước, mức thấp nhất kể từ ngày 22-11. Trong khi đó, đồng bạc xanh tăng 0,35%, đạt mức 157,93 yên Nhật và trước đó đạt 158,09, mức cao nhất kể từ ngày 17-7. Đồng Yên Nhật đã chịu ảnh hưởng từ chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngày 15-12 rằng nền kinh tế sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương một cách bền vững vào năm tới, đồng thời cho biết thời điểm tăng lãi suất tiếp theo đang đến gần. Tỷ giá USD hôm nay, 27-12-2024: Đồng USD hạ nhiệt, vẫn neo trên mốc 108. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 27-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 10 đồng, hiện ở mức 24.310 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.195 đồng

25.525 đồng

Vietinbank

25.180 đồng

25.525 đồng

BIDV

25.225 đồng

25.525 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.014 đồng – 26.541 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.747 đồng

27.158 đồng

Vietinbank

25.954 đồng

27.154 đồng

BIDV

25.983 đồng

27.178 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 147 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,93 đồng

165,00 đồng

Vietinbank

157,81 đồng

165,56 đồng

BIDV

157,03 đồng

165,14 đồng

MINH ANH