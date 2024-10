Tỷ giá USD hôm nay (27-10): Đồng USD xác lập tuần tăng thứ 4 liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (27-10): Rạng sáng 27-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 42 đồng, hiện ở mức: 24.255 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,80%, đạt mức 104,32. Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua Trong tuần qua, đồng USD đã trải qua những diễn biến đáng chú ý, với sự tăng giá mạnh mẽ nhờ vào nhiều yếu tố hỗ trợ từ nền kinh tế Mỹ và sự ổn định của chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Mặc dù Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 10, nhưng đã có những tín hiệu rõ ràng về khả năng tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian tới. Điều này đã củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng USD, khiến nhiều người đặt cược vào khả năng tăng giá của đồng tiền này. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Một trong những yếu tố chính dẫn đến sự tăng giá của USD là dữ liệu kinh tế tích cực từ Mỹ. Theo báo cáo, tăng trưởng GDP trong quý III đạt 4,9%, cao hơn so với dự đoán của thị trường là 4,3%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm nhẹ, cho thấy sức khỏe ổn định của thị trường lao động. Những số liệu này đã tạo ra một tâm lý lạc quan trong giới đầu tư và thúc đẩy dòng tiền vào đồng USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đạt mức cao gần 5%, điều này đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu, từ đó hỗ trợ giá trị đồng USD. Khi lợi suất tăng, đồng USD trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư, làm tăng nhu cầu mua vào đồng tiền này. Bên cạnh đó, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, đồng USD đã trở thành lựa chọn trú ẩn an toàn cho nhiều nhà đầu tư. Nhu cầu bảo vệ tài sản trong bối cảnh bất ổn này đã đẩy chỉ số USD Index (DXY) lên mức cao 106 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền khác. Nhìn chung, với các yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ như tình hình kinh tế khả quan và chính sách tiền tệ thận trọng của Fed, triển vọng ngắn hạn của đồng USD có khả năng tiếp tục duy trì tích cực. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần theo dõi sát sao các tín hiệu từ Fed trong các cuộc họp tới và tình hình địa chính trị để có những quyết định đầu tư phù hợp. Việc đồng USD mạnh lên đã gây áp lực giảm giá lên hầu hết các đồng tiền khác. Đồng EUR rớt xuống dưới 1,05 do Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì chính sách nới lỏng, trong khi đồng Bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong năm do tình hình kinh tế tại Vương quốc Anh không ổn định và lạm phát cao. Đồng Yên Nhật cũng suy yếu với tỷ giá USD/JPY vượt 150, do chính sách nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Tình hình này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong chính sách tiền tệ toàn cầu, tiếp tục ảnh hưởng đến các đồng tiền khác. Tỷ giá USD hôm nay 27-10: Đồng USD xác lập tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Ảnh minh họa: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, đồng USD cũng ghi nhận xu hướng tăng, phản ánh sự linh hoạt của chính sách tiền tệ nhằm giữ ổn định thị trường ngoại hối. Theo đó, vào đầu phiên giao dịch ngày 27-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 42 đồng, hiện ở mức 24.255 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.167 đồng

25.467 đồng

Vietinbank

25.220 đồng

25.467 đồng

BIDV

25.199 đồng

25.467 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.937 đồng – 27.562 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.766 đồng

28.234 đồng

Vietinbank

27.041 đồng

28.241 đồng

BIDV

27.020 đồng

28.159 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 152 đồng – 168 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,12 đồng

170,49 đồng

Vietinbank

163,53 đồng

171,28 đồng

BIDV

163,47 đồng

170,23 đồng

MINH ANH