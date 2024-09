Tỷ giá USD hôm nay (26-9-2024): Đồng USD tăng sát mốc 101

Tỷ giá USD hôm nay (26-9-2024): Rạng sáng 26-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 12 đồng, hiện ở mức 24.134 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,45%, đạt mốc 100,92. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã bật lên từ mức thấp nhất trong 14 tháng so với đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng các nhà đầu tư vẫn giữ nguyên nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất lớn khác tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng 11 do những lo ngại về thị trường lao động. Trước đó, đồng bạc xanh đã giảm mạnh vào ngày 24-9 sau khi dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm mạnh nhất trong 3 năm vào tháng 9, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về thị trường lao động. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường tại Corpay ở Toronto, Canada cho biết: “Sự thu hẹp trong chênh lệch thị trường lao động là một điềm báo rất xấu cho nền kinh tế Mỹ”. “Các thị trường đang diễn giải điều này như một dấu hiệu cho thấy Fed rất có thể sẽ đưa ra đợt cắt giảm lớn thứ hai tại cuộc họp vào tháng 11”, ông nói thêm. Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang đoán định 59% khả năng Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 7-11, tăng so với mức 37% của một tuần trước và 41% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản. Tuần trước, Fed đã bắt đầu một loạt các đợt cắt giảm lãi suất đúng như thị trường mong đợi, với mức cắt giảm 50 điểm cơ bản, mà theo Chủ tịch Fed Jerome Powell, động thái này nhằm thể hiện cam kết của các nhà hoạch định chính sách khi lạm phát đã hạ nhiệt. Dữ liệu công bố vào ngày 25-9 cho thấy, doanh số bán nhà mới của Mỹ giảm ít hơn dự kiến vào tháng 8. Trọng tâm kinh tế chính của Mỹ trong tuần này sẽ là chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 8 sẽ được công bố vào ngày mai 27-9. Đồng EUR đã giảm 0,41%, xuống mức 1,1134 USD, sau khi đạt mức 1,1214 USD trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 7-2023. Chỉ số DXY tăng 0,68%, đạt mức 100,91. Trước đó, chỉ số này đã giảm xuống mốc 100,21, bằng mức thấp nhất kể từ tháng 7-2023. Đồng bạc xanh tăng 1,03% đạt mức 144,68 yên Nhật, sau đó chạm mốc 144,75, mức cao nhất kể từ ngày 3-9. Jane Foley, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Rabobank cho biết, bất chấp dữ liệu kinh tế ảm đạm của Đức và những lo ngại về ngân sách của Pháp, đồng EUR hoạt động “cực kỳ tốt” so với đồng USD trong tuần này. Bộ trưởng Bộ Ngân sách mới của Pháp, Laurent Saint-Martin, đã chia sẻ với các nhà lập pháp tại Quốc hội vào ngày 25-9 rằng thâm hụt ngân sách của Pháp có nguy cơ vượt quá 6% sản lượng kinh tế trong năm nay. Trong khi đó, đồng AUD quay đầu giảm do lạm phát giảm ở nước này. Giá tiêu dùng trong nước của Australia đã chậm lại ở mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022. Đồng AUD đã chốt phiên giao dịch giảm 0,99% xuống còn 0,6823 USD. Trước đó, đồng tiền này đã đạt 0,6908 USD, mức cao nhất kể từ tháng 2-2023. Tỷ giá USD hôm nay, 26-9-2024: Đồng USD tăng sát mốc 101. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 26-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 12 đồng, hiện ở mức 24.134 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.290 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.380 đồng

24.750 đồng

Vietinbank

24.270 đồng

24.770 đồng

BIDV

24.420 đồng

24.760 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.657 đồng – 28.358 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.790 đồng

28.260 đồng

Vietinbank

26.762 đồng

28.052 đồng

BIDV

27.038 đồng

28.267 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 160 đồng – 177 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

164,74 đồng

174,33 đồng

Vietinbank

166,14 đồng

175,84 đồng

BIDV

167,27 đồng

174,75 đồng

MINH ANH