Tỷ giá USD hôm nay (26-3): Đồng USD giảm trước chính sách thuế quan mới

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, xuống mức 104,21.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD suy yếu so với đồng yên Nhật và ổn định so với đồng EUR vào phiên giao dịch vừa qua, do tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư xung quanh các mức thuế quan theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau một đợt tăng giá trước đó do sự lạc quan rằng ông sẽ linh hoạt trong việc áp dụng thuế nhập khẩu.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Ông Trump cho biết ngày 24-3 rằng, không phải tất cả các khoản thuế quan đều được áp dụng từ ngày 2-4 và một số quốc gia có thể được giảm thuế.

Trước đó, đồng USD đã suy yếu, do lo ngại rằng thuế quan sẽ làm chậm nền kinh tế Mỹ và cũng làm lạm phát bùng phát trở lại. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan ngày càng tăng rằng chính sách thuế quan sẽ không tệ như lo ngại, đã giúp đồng bạc xanh ổn định trong vài tuần qua.