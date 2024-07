Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Giá bán USD nâng lên mức 25.478 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm 25/7, chứng kiến sự nhích nhẹ cùng mức 1 đồng của tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.265 đồng/USD. Hầu hết mức bán ra USD ở các ngân hàng thương mại nâng lên 25.478 đồng/USD. Chỉ số USD Index giảm 0,09% so với phiên trước ở mức 104,30 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước như sau:

Tỷ giá USD hôm nay

Tỷ giá USD VND được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố cao hơn phiên trước 1 đồng so với hôm qua lên mức 24.265 đồng/USD. Tỷ giá ở một số ngân hàng thương mại cập nhật chiều bán ra chủ yếu cùng mức tăng với tỷ giá trung tâm, hiện là 25.478 đồng/USD.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD hôm nay công bố tại 25.148 – 25.478 đồng/USD, cùng cộng thêm 1 đồng vào cả hai chiều so với phiên giao dịch liền trước

Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND mở cửa hôm nay với 25.178 - 25.478 đồng/USD, nhích lên 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong khi đó, Techcombank giữ nguyên giá chiều mua và cộng thêm 1 đồng vào giá bán so với phiên trước, hiện tại ở mức 25.100 - 25.478. đồng/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD hôm nay hiện đang giao dịch ở mức 24.467 – 25.477 đồng/USD, cao hơn phiên trước 1 đồng ở chiều bán còn giá mua không đổi so với phiên trước đó. Tại ACB giữ nguyên giá mua bằng với phiên trước ở mức 25.160 đồng/USD và nâng giá bán cao hơn 1 đồng so với hôm qua lên mức 25.478 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD VND giữ giao dịch quanh mức 25.650 - 25.700 đồng/USD, không biến động ngày thứ ba liên tiếp.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại ngân hàng Vietcombank hiện được niêm yết như sau:

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư 24/7, ghi nhận sự ổn định của tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.264 đồng/USD. Hầu hết mức bán ra USD vẫn ở 25.477 đồng/USD. Chỉ số USD Index đạt 104,28 điểm.

Tỷ giá USD VND được Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại niêm yết giữ ở mức 24.264 đồng/USD. Tỷ giá ở một số ngân hàng thương mại cập nhật chiều bán ra hầu hết giữ nguyên ở 25.477 đồng/USD.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD hôm nay công bố tại 25.147 – 25.477 đồng/USD, tăng giá mua vào 20 đồng so với phiên trước còn giá bán không đổi.

Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND mở cửa hôm nay với 25.177 - 25.477 đồng/USD, cao hơn phiên trước 20 đồng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán. Trong khi đó, Techcombank niêm yết tỷ giá USD VND tiếp tục lùi 90 đồng ở chiều mua và giữ nguyên giá bán, hiện tại ở mức 25.100 - 25.477 đồng/USD.

Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện đang giao dịch ở mức 24.467 – 25.476 đồng/USD, cao hơn phiên trước 3 đồng ở chiều mua còn chiều bán không đổi. Còn ACB tăng giá mua 20 đồng nâng giao dịch hiện vẫn ở 25.160 – 25.477 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD VND chiều tối nay không điều chỉnh so với phiên trước, giao dịch quanh mức 25.650 - 25.700 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada chia sẻ trên Investing.com: "Đồng đô la Mỹ đã yếu hơn nữa so với đồng yên và đồng franc (Pháp), nhưng lại tăng so với các đồng tiền chính khác, bao gồm cả đồng EURO. Mặc dù EUR/USD đã yếu đi do kết quả này, nhưng nó vẫn có thể hưởng lợi từ khả năng đồng đô la tiếp tục giảm trên diện rộng. Thị trường hiện đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 98%. Thị trường sẽ bắt đầu nhìn xa hơn tháng 9 và suy đoán về việc cắt giảm lãi suất thêm nữa nếu dữ liệu sắp tới của Mỹ trong tuần này không đạt kỳ vọng. Chúng ta sẽ có chỉ số sản xuất (PMI) của Mỹ vào cuối ngày hôm nay, tiếp theo là GDP vào thứ năm và chỉ số giá tiêu dùng (PCE) cốt lõi vào thứ Sáu tới.

Ông Fawad Razaqzada cho biết thêm: "Ảnh hưởng thực sự đối với đồng đô la vẫn là quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Các nhà đầu tư tin tưởng rằng FED sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9, bất kể kết quả bầu cử diễn biến ra sao. Tôi tin rằng đồng bạc xanh có thể bắt đầu giảm khi mối lo ngại về Trung Quốc lắng xuống và khi chúng ta chuyển sự tập trung trở lại vào dữ liệu kinh tế hướng đến những dữ liệu vào cuối tuần."