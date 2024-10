Tỷ giá USD hôm nay (23-10): Đồng USD chính thức tăng vượt mốc 104

Tỷ giá USD hôm nay (23-10): Rạng sáng 23-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.240 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,05%, đạt mức 104,07. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng lên mức cao mới trong hơn 2 tháng vào phiên giao dịch vừa qua, tiếp tục đà tăng gần đây do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh lộ trình cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi sự kiện quan trọng đó là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh đã tăng trong 3 tuần liên tiếp và đang trên đà đạt mức tăng thứ 15 trong tổng số 17 phiên, khi một loạt dữ liệu kinh tế tích cực đã làm giảm kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất từ Fed, điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mốc 4,222% vào phiên giao dịch vừa qua, mức cao nhất kể từ ngày 26-7. Các thị trường đang định giá 89,6% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11, với 10,4% khả năng Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất, theo Công cụ FedWatch của CME. Thierry Wizman, chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu tại Macquarie ở New York, Mỹ cho biết: “Nếu dữ liệu kinh tế ở Mỹ không mạnh, thì sẽ không có sự khác biệt giữa hướng đi của Fed và hướng đi của các Ngân hàng Trung ương khác, và đó là lý do khiến đồng USD tăng giá”. Chỉ số DXY có thời điểm đạt mốc 104,10, mức cao nhất kể từ ngày 2-8. Chỉ số này tăng khoảng 3,3% trong tháng 10, trên đà đạt tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 4-2022. Trong khi đó, đồng Bảng Anh giảm nhẹ 0,04% xuống mức 1,2979 USD. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới cũng tiếp tục thúc đẩy các động thái tiền tệ trên thị trường. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,15% xuống còn 1,0798 USD. Một loạt các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phát biểu vào ngày 22-10, đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát, báo hiệu sự thay đổi trọng tâm trong chính sách của họ sau nhiều năm giá cả tăng quá mức. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,17%, đạt mức 151,08 sau khi tăng lên 151,19, mức cao nhất kể từ ngày 31-7. Ngân hàng Nhật Bản đang xem xét cẩn thận các rủi ro tăng giá từ việc giá nhập khẩu tăng khi đồng yên suy yếu. Nhật Bản chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 27-10 tới. Thị trường lo ngại rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể gặp phải khó khăn đối với chính sách tiền tệ sau nhiều thập kỷ tập trung kích thích nền kinh tế. Tỷ giá USD hôm nay, 23-10-2024: Đồng USD chính thức tăng vượt mốc 104. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 23-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.240 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.402 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.062 đồng

25.452 đồng

Vietinbank

25.070 đồng

25.452 đồng

BIDV

25.205 đồng

25.452 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.904 đồng – 27.525 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.759 đồng

28.226 đồng

Vietinbank

26.615 đồng

28.115 đồng

BIDV

27.006 đồng

28.122 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 153 đồng – 169 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

162,40 đồng

171,84 đồng

Vietinbank

164,35 đồng

174,05 đồng

BIDV

164,77 đồng

171,48 đồng

MINH ANH