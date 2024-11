Tỷ giá USD hôm nay (22-11-2024): Đồng USD tăng chọc thủng mốc 107

Tỷ giá USD hôm nay (22-11-2024): Rạng sáng 22-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.290 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,36%, đạt mức 107,04. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng trong phiên giao dịch đầy biến động vừa rồi, khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thị trường lao động mới nhất cùng những bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lộ trình lãi suất. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo dữ liệu mới công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần giảm 6.000 xuống mức điều chỉnh theo mùa là 213.000, mức thấp nhất trong 7 tháng và thấp hơn mức ước tính là 220.000 của các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters. Dữ liệu này cho thấy sự phục hồi trong tăng trưởng việc làm sau khi bị gián đoạn bởi bão và đình công của công nhân vào tháng trước. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra sự trì trệ của thị trường lao động vì người thất nghiệp mất nhiều thời gian hơn để tìm được việc làm mới, khi số lượng người thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong ba năm, tạo điều kiện cho Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12. Những bình luận gần đây từ các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho thấy Ngân hàng Trung ương có thể sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn, trong khi lo ngại rằng các chính sách của ông Donald Trump có thể làm bùng phát lạm phát. Các yếu tố trên đã giúp đẩy đồng USD lên mức 107,15, mức cao nhất kể từ ngày 4-10-2023. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,64% xuống mức 1,0476 USD sau khi chạm mốc 1,0461 USD, mức thấp nhất trong 13 tháng. Kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất đã bị thu hẹp gần đây. Thị trường đang định giá 55,9% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, giảm so với mức 72,2% của một tuần trước đó, theo Công cụ FedWatch của CME. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams trả lời phỏng vấn của Barron’s được công bố vào ngày 21-12 nhấn mạnh rằng, ông nhận thấy lạm phát đang hạ nhiệt và lãi suất sẽ tiếp tục giảm. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Tom Barkin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bị tác động bởi lạm phát. Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee đã nhấn mạnh lại sự ủng hộ của mình đối với việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, đồng thời chấp nhận việc thực hiện cắt giảm lãi suất chậm hơn. Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ đã tăng giá trong thời gian ngắn sau những dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga. So với đồng yên Nhật, đồng USD đã giảm 0,56% xuống 154,56 sau khi giảm tới 0,98% trong phiên. Trong khi đó, đồng USD đã phục hồi so với đồng franc Thụy Sĩ, tăng 0,29% đạt mức 0,887 sau khi giảm 0,21% trước đó trong phiên giao dịch. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ngày 21-11 rằng Ngân hàng Trung ương sẽ nghiêm túc xem xét các động thái tỷ giá hối đoái trên thị trường tiền tệ. Tỷ giá USD hôm nay, 22-11-2024: Đồng USD tăng chọc thủng mốc 107. Ảnh: CNBC Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 22-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 24.290 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.170 đồng

25.504 đồng

Vietinbank

25.220 đồng

25.504 đồng

BIDV

25.210 đồng

25.504 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.337 đồng – 26.898 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.121 đồng

27.553 đồng

Vietinbank

25.355 đồng

27.555 đồng

BIDV

26.313 đồng

27.450 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng – 164 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,28 đồng

167,48 đồng

Vietinbank

160,20 đồng

168,30 đồng

BIDV

160,61 đồng

167,91 đồng

MINH ANH *Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.