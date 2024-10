Tỷ giá USD hôm nay (22-10): Đồng USD bứt phá, tăng chạm mốc 104

Tỷ giá USD hôm nay (22-10): Rạng sáng 22-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 24.228 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,47%, đạt mức 103,96. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, được hỗ trợ bởi sự gia tăng lợi suất trái phiếu Mỹ, cùng với một loạt dữ liệu kinh tế vững chắc, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có đủ khả năng để thực hiện việc cắt giảm lãi suất một cách bình tĩnh và thận trọng. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh đã tăng trong 3 tuần liên tiếp, khi một loạt dữ liệu kinh tế tích cực khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất từ Fed. Thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tới vào tháng 11, với 13% khả năng Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất, theo Công cụ FedWatch của CME. Cụ thể, lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 10,5 điểm cơ bản, lên 4,18%, sau khi đạt mức cao nhất trong 3 tháng là 4,186%. Tuần trước, Fed Atlanta đã nâng ước tính đối với tăng trưởng GDP quý III lên 3,4%. Ngày 21-10, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas Lorie Logan nhận định, bà nhận thấy nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn nữa đối với Ngân hàng Trung ương. Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari một lần nữa cho biết, ông kỳ vọng lãi suất sẽ được cắt giảm một cách “khiêm tốn” trong vài quý tới. Chỉ số DXY có thời điểm tăng chạm mốc 104,01 trong phiên giao dịch vừa qua, trên đà đạt mức tăng ngày lớn nhất kể từ 4-10. Trong khi đó, ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,5%, xuống còn 1,0811 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,54%, xuống còn 1,2977 USD. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tiến hành cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Giám đốc ECB Slovakia Peter Kazimir cho biết, con số lạm phát khu vực đồng EUR ngày càng có khả năng quay trở lại mục tiêu vào năm tới, nhưng cần thêm nhiều dữ liệu hơn để khẳng định việc ECB chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát. Dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy, giá sản xuất tại Đức đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng 9, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do chi phí năng lượng giảm. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,84%, đạt mức 150,77, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 9 tuần là 150,83. Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào Chủ Nhật này, ngày 27-10. Hiện, các nhà đầu tư đang chờ đợi sự kiện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5-11 sắp tới. Tỷ giá USD hôm nay, 22-10: Đồng USD bứt phá, tăng chạm mốc 104. Ảnh: USA Today Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 22-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 24.228 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.389 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.040 đồng

25.430 đồng

Vietinbank

24.970 đồng

25.439 đồng

BIDV

25.070 đồng

25.430 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.011 đồng - 27.644 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.694 đồng

28.158 đồng

Vietinbank

26.580 đồng

28.080 đồng

BIDV

26.926 đồng

28.162 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

162,88 đồng

172,35 đồng

Vietinbank

164,46 đồng

174,16 đồng

BIDV

165,08 đồng

172,54 đồng

MINH ANH