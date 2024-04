Tỷ giá USD hôm nay (21-4): Đồng USD trong nước tăng vọt

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,08%, đạt mức 106,12.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng 0,14%, đạt mốc 106,18. Đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 11-2023 so với các loại tiền tệ khác. Đồng bạc xanh đã tăng giá do lạm phát vẫn ở mức cao và tăng trưởng mạnh khiến các nhà đầu tư đẩy lùi kỳ vọng về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ thực hiện ít số lần cắt giảm hơn so với trước đây.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Sau khi tăng 0,16%, đạt mốc 106,37 trong ngày 17-4, đồng bạc xanh đạt đỉnh 5 tháng so với đồng euro, trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cần phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn vì lạm phát vẫn chưa giảm về mục tiêu 2%. Đồng bạc xanh đã được hỗ trợ bởi dữ liệu tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến, bao gồm dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 3 được công bố vào hôm 15-4. Đặc biệt, lạm phát cao hơn so với dự kiến được coi là nguyên nhân khiến Fed chưa thể cắt giảm lãi suất trong những tháng tới.