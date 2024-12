Tỷ giá USD hôm nay (21-12): Đồng USD hạ nhiệt, EUR phục hồi nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay (21-12): Rạng sáng 21-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.324 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,59%, hiện ở mức 107,82. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã giảm từ mức cao nhất trong hai năm vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng đang hướng đến tuần tăng thứ ba liên tiếp, với dữ liệu cho thấy lạm phát chậm lại, hai ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất và cho thấy lạm phát đã tạm thời hạ nhiệt, điều này sẽ giúp Fed thu hẹp quy mô cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng USD quay đầu giảm sau khi tăng vọt lên mức 108,54 - mức cao nhất kể từ tháng 11-2022 trong phiên giao dịch. Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 0,1% vào tháng 11 sau khi tăng 0,2% vào tháng 10. Nhưng trong 12 tháng tính đến tháng 11, chỉ số giá PCE đã tăng 2,4%, so với mức tăng 2,3% trong năm tính đến tháng 10. Fed đã tiến hành cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào phiên giao dịch vừa qua. Tại đây, các quan chức Fed cũng cho biết sẽ có ít đợt cắt giảm hơn vào năm 2025 vì lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu mặc dù có xu hướng giảm gần đây. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 6,2 điểm cơ bản xuống còn 4,51%, sau khi đạt mức cao nhất trong 6 tháng rưỡi sau quyết định về lãi suất của Fed. Trong khi đó, dự luật chi tiêu của Đảng Cộng hòa được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ủng hộ đã không được thông qua tại Hạ viện ngày 19-12, khiến chính phủ Mỹ có nguy cơ cao bị đóng cửa. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng nhẹ sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng là 1,03435 USD trong phiên giao dịch, trên đà giảm tuần thứ 3 liên tiếp, một phần bị ảnh hưởng khi ông Trump đe dọa áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) nếu không lấp đầy “thâm hụt lớn” trong quan hệ thương mại với Washington bằng cách mua dầu và khí đốt với số lượng lớn. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch tăng 0,76%, đạt mức 1,044175 USD. Trong khi đó, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng so với đồng yên Nhật, ở mức 157,93 yên sau khi Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất. Đồng USD chốt phiên giao dịch giảm 0,89%, xuống mức 156,01 yên. Đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng là 1,2475 USD, vẫn đang trên đà giảm tuần thứ ba liên tiếp. Ngân hàng Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 19-12. Đồng AUD giảm 0,43% xuống còn 0,6263 USD, trong khi đồng NZD tăng 0,53%, đạt mức 0,566 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 21-12-2024: Đồng USD hạ nhiệt, EUR phục hồi nhẹ. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 21-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 20 đồng, hiện ở mức 24.324 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.210 đồng

25.540 đồng

Vietinbank

25.115 đồng

25.540 đồng

BIDV

25.240 đồng

25.540 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.947 đồng – 26.467 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.703 đồng

27.112 đồng

Vietinbank

25.589 đồng

27.089 đồng

BIDV

25.996 đồng

27.191 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 147 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,44 đồng

165,54 đồng

Vietinbank

158,14 đồng

167,84 đồng

BIDV

157,56 đồng

165,74 đồng

MINH ANH