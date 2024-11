Tỷ giá USD hôm nay (21-11): Đồng USD tăng giá trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (21-11): Rạng sáng 21-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 24.285 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,45%, đạt mức 106,65. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, tiếp tục đà tăng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, sau 3 phiên giảm liên tiếp, khi các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các chính sách được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất. Các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đồng yên Nhật, đồng franc Thụy Sĩ và đồng bạc xanh đã tăng giá trong thời gian ngắn phiên giao dịch vừa qua, trước khi quay đầu giảm dần. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Ngay cả sau 3 phiên giảm gần đây, chỉ số DXY cũng đã tăng khoảng 3% kể từ sau cuộc bầu cử Mỹ, do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed có thể làm chậm lộ trình cắt giảm lãi suất, vì lo ngại các chính sách của ông Donald Trump có thể làm bùng phát lại tình hình lạm phát. Chỉ số DXY tăng 0,44%, đạt mức 106,65, trong khi đồng EUR giảm 0,5%, xuống mức 1,0542 USD. Kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Thị trường đang định giá 52% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, giảm so với mức 82,5% của một tuần trước, theo Công cụ FedWatch của CME. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, hầu hết các nhà kinh tế đều kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12, cùng mức cắt giảm nhẹ hơn vào năm 2025 so với dự kiến một tháng trước, do rủi ro lạm phát cao hơn từ các chính sách của ông Donald Trump. Trong khi đó, các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, đã chỉ ra rằng Ngân hàng Trung ương đang khá thận trọng trong lộ trình cắt giảm lãi suất của mình. Ngày 20-11, các thống đốc Fed Michelle Bowman và Lisa Cook đã đưa ra những viễn cảnh cạnh tranh về hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ, trong đó một người nêu ra những lo ngại đang diễn ra về lạm phát và người còn lại bày tỏ sự tin tưởng rằng, áp lực giá cả sẽ tiếp tục giảm bớt. So với đồng yên Nhật, đồng USD đã tăng 0,43%, đạt mức 155,31. Đồng USD đã tăng tới 9% so với đồng yên kể từ đầu tháng 10, lên tới mức 156,74 vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 7 và làm dấy lên khả năng chính quyền Nhật Bản có thể thực hiện các bước để hỗ trợ đồng tiền nước mình. Các nhà đầu tư đang chờ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính, một trong những vị trí nội các có uy tín cao nhất, giám sát chính sách tài chính và kinh tế của đất nước. Việc đồng yên suy yếu gần đây, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng, đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ có động thái cứng rắn khi đồng tiền này tiến gần đến mức quan trọng đã từng khiến BoJ can thiệp vào thị trường tiền tệ hồi tháng 7. Các bình luận trong tuần này từ Thống đốc BoJ Kazuo Ueda không đưa ra tín hiệu nào về hướng đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương. Đồng bảng Anh suy yếu 0,27%, xuống mức 1,248 USD. Đồng bảng Anh ban đầu đã tăng cao hơn, khi dữ liệu cho thấy lạm phát ở Anh tăng vọt hơn dự kiến vào tháng trước. Lạm phát tăng cũng đã khiến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch đặt cược 82,8% khả năng BoE sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới. Tỷ giá USD hôm nay, 21-11: Đồng USD tăng giá trở lại. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 21-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 8 đồng, hiện ở mức 24.285 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.170 đồng

25.499 đồng

Vietinbank

25.090 đồng

25.499 đồng

BIDV

25.215 đồng

25.499 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.470 đồng - 27.046 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.241 đồng

27.680 đồng

Vietinbank

25.978 đồng

27.478 đồng

BIDV

26.438 đồng

27.570 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng - 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,24 đồng

167,44 đồng

Vietinbank

159,07 đồng

168,77 đồng

BIDV

160,09 đồng

167,31 đồng

MINH ANH