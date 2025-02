Tỷ giá USD hôm nay (20-2): Đồng USD tiếp đà tăng nhờ vị thế trú ẩn an toàn

Đồng bạc xanh nhìn chung tăng so với các loại tiền tệ khác như như đồng EUR, đồng bảng Anh, đồng AUD và CAD. Trong khi đó, đồng yên Nhật tăng so với hầu hết các loại tiền tệ chính như đồng USD, EUR, đồng franc Thụy Sĩ và đồng bảng Anh.

Đồng tiền của Mỹ đã giảm nhẹ so với đồng yên sau khi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các đề xuất chính sách ban đầu của Tổng thống Donald Trump đã làm dấy lên mối lo ngại về tình hình lạm phát tăng cao hơn. Biên bản cũng khẳng định việc tiếp tục tạm dừng cắt giảm lãi suất.

Đồng USD và đồng yên cùng các loại tiền tệ trú ẩn an toàn đã tăng vào phiên giao dịch vừa qua, trong bối cảnh thị trường lo lắng về chính sách thuế quan mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cuộc đàm phán xoay quanh căng thẳng Nga-Ukraine.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, đạt mức 107,17.

Đà tăng đó được thúc đẩy bởi các bình luận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 18-2 rằng ông có ý định áp thuế ô tô ở mức khoảng 25% và các loại thuế tương tự đối với chất bán dẫn và hàng nhập khẩu dược phẩm. Ông cũng nhấn mạnh rằng mức thuế đối với ô tô sẽ có hiệu lực sớm nhất là vào ngày 2-4.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng USD giảm 0,4% so với đồng yên Nhật, xuống mức 151,495, đồng EUR cũng giảm 0,6% xuống còn 157,925 yên. Đồng USD trước đó cũng đã giảm mạnh so với đồng tiền Nhật sau khi dữ liệu cho thấy việc xây dựng nhà ở gia đình tại Mỹ đã giảm 8,4% trong tháng 1 xuống mức 993.000 đơn vị nhà ở, trong bối cảnh gián đoạn do bão tuyết và nhiệt độ đóng băng.

Trong khi đó, đồng EUR đã giảm 0,2% so với đồng USD, xuống mức 1,0424 USD. Đồng bảng Anh đã tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát mạnh hơn dự kiến tại Anh, đạt mức cao nhất trong 10 tháng là 3% vào tháng 1 và có khả năng sẽ tăng thêm. Đồng bảng Anh đạt mức đỉnh hai tháng, sau đó chốt phiên giao dịch ở mức 1,2585 USD, giảm 0,2%.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết ngày 18-2 rằng họ đã đồng ý tổ chức thêm các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Đồng EUR là đồng tiền chịu tác động nhiều từ những động thái xoay quanh vấn đề Nga-Ukraine. Đồng tiền chung châu Âu đã tăng vào tuần trước nhờ một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột, sau đó quay đầu giảm trước các dấu hiệu căng thẳng.

“Nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng USD có thể sẽ chịu áp lực mới”, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com nhận định.