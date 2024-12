Tỷ giá USD hôm nay (20-12-2024): Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng trên mốc 108

Tỷ giá USD hôm nay (20-12-2024): Rạng sáng 20-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 26 đồng, hiện ở mức 24.304 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,37%, hiện ở mức 108,40. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD dao động gần mức cao nhất trong hai năm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất và báo hiệu một lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn nhiều vào năm 2025, trong khi đồng yên suy yếu so với đồng bạc xanh sau khi Ngân hàng Nhật Bản quyết định giữ nguyên lãi suất. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng USD tăng nhẹ sau khi giảm vào đầu phiên giao dịch, sau dữ liệu GDP quý III của Mỹ mạnh hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng ở mức 3,3% hằng năm. Với những dữ liệu khả quan này, Fed sẽ trở nên thận trọng hơn trong quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuần trước, dữ liệu việc làm cho thấy mức giảm lớn hơn dự kiến về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống còn 220.000. Các loại tiền tệ trên toàn thế giới đã giảm mạnh vào ngày 18-12 sau khi quyết định của Fed khiến lợi suất tăng cao hơn và thúc đẩy đồng USD. Chỉ số DXY, thước đo đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ khác đã đạt mức cao nhất là 108,48, vượt qua mức 108,18 đạt được trong phiên trước đó, đây là mức cao nhất kể từ tháng 11-2022. Tuần này là một tuần bận rộn với các cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2024 của các ngân hàng trung ương. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất như mong đợi, nhưng đồng yên đã giảm mạnh khi Thống đốc Kazuo Ueda không đưa ra nhiều động thái trong cuộc họp báo sau cuộc họp. Đồng USD tăng 1,63% so với đồng yên, đạt mức 157,55, mức cao nhất kể từ tháng 7. “Các quyết sách của Ngân hàng Trung ương, nhìn chung đều hỗ trợ rất nhiều cho đồng USD. Fed đã cắt giảm lãi suất theo hướng 'diều hâu' và Ngân hàng Nhật Bản đã giữ nguyên lãi suất theo hướng ôn hòa, và đó có lẽ là hai động lực chính”, Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York nhận định. Ở một diễn biến khác, đồng EUR đã giảm 1,34% vào phiên giao dịch ngày 18-12 sau đó đã “vật lộn” để tăng 0,16%, đạt mức 1,036650 USD. Trong khi đó, Ngân hàng Anh đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4,75% như dự kiến tại cuộc họp ngày 19-12. Đồng bảng Anh giảm 0,58% xuống mức 1,25 USD. Đồng CAD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm. Đồng won Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm thêm chi phí đi vay hiện phụ thuộc vào tiến triển hơn nữa vào tiến trình hạ nhiệt lạm phát. Đồng tiền của Thụy Điển và Na Uy đều phục hồi so với đồng USD, sau khi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển Riksbank tiến hành cắt giảm lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Na Uy Norges Bank giữ nguyên lãi suất. Tỷ giá USD hôm nay, 20-12-2024: Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng trên mốc 108. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 20-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 26 đồng, hiện ở mức 24.304 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.189 đồng

25.519 đồng

Vietinbank

25.125 đồng

25.519 đồng

BIDV

25.219 đồng

25.519 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.953 đồng – 26.475 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.725 đồng

27.315 đồng

Vietinbank

25.564 đồng

27.064 đồng

BIDV

25.982 đồng

27.177 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

158,63 đồng

167,85 đồng

Vietinbank

157,20 đồng

166,90 đồng

BIDV

157,89 đồng

166,09 đồng

