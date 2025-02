Tỷ giá USD hôm nay (2-2): Đồng USD lấy lại đà tăng tuần

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,98%, đạt mức 108,50.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD giảm 0,11%, xuống mức 107,33 do chịu áp lực trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản, xuống mức thấp nhất trong một tháng là 4,561%, trong bối cảnh các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn và trái phiếu chính phủ. Đồng USD đã ghi nhận mức giảm tuần lớn nhất trong hơn một năm vào tuần trước, do kỳ vọng rằng mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sẽ thấp hơn mức lo ngại trước đây.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Sang ngày 29-1, đồng bạc xanh quay đầu tăng 0,57%, đạt mức 107,91 giữa lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các thông tin về chính sách thuế quan sắp tới. Cụ thể, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng ông có kế hoạch áp thuế đối với chip máy tính, dược phẩm và thép nhập khẩu nhằm thuyết phục các đối tác nước ngoài sản xuất các thiết bị và sản phẩm trên tại Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đã ủng hộ việc áp dụng dần thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, bắt đầu từ mức 2,5%, theo báo cáo của Financial Times. Việc thị trường hướng sự tập trung tới chính sách thuế quan đã thúc đẩy đồng bạc xanh tăng giá.