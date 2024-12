Tỷ giá USD hôm nay (2-12-2024): Đồng USD cần trụ vững trên mốc 105,5 để tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (2-12-2024): Rạng sáng 2-12-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức: 24.251 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 105,78. Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này Chỉ số DXY giảm 1,65%, chốt phiên tuần ở mức 105,78, đánh dấu mức giảm tuần lớn nhất trong 4 tháng trong bối cảnh thị trường vẫn chưa xác định được chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Dữ liệu lạm phát cho thấy áp lực liên tục vượt mục tiêu 2% của Fed, làm giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay vào năm tới. Theo đó, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 – thước đo lạm phát quan trọng của Fed, tăng cao hơn dự kiến, cho thấy áp lực giá dai dẳng trên mục tiêu 2% của Fed. Dữ liệu này tạm thời hỗ trợ đồng USD nhưng cũng làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất một cách quyết liệt hơn. Thị trường hiện đang đặt cược 66% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Chỉ số DXY đã kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 105,72 trong tuần trước. Đây có thể được coi là phiên điều chỉnh của chỉ số này sau đợt tăng đột biến gần đây lên mức cao nhất trong hai năm là 108,07, khi các nhà giao dịch đánh giá lại rủi ro lạm phát và kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed trong tháng 12. Trong tuần này, nếu chỉ số này giảm xuống dưới mức hỗ trợ trên, nó có thể tiếp tục giảm xuống mốc 104,114. Tuy nhiên, xét về dài hạn, chỉ số DXY vẫn cho thấy tiềm năng tăng giá. Trong khi đó, đồng yên Nhật ghi nhận mức tăng tuần mạnh nhất trong 3 tháng, tăng 1,9%, do lạm phát ở Tokyo làm dấy lên đồn đoán về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR đã phục hồi so với đồng bạc xanh, sau những đợt giảm giá trước đó do những phát biểu cứng rắn của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Nhà hoạch định chính sách của ECB Isabel Schnabel nhấn mạnh nhu cầu cắt giảm lãi suất dần dần, trái ngược với những bình luận ôn hòa từ các thành viên khác. Các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa như đô la Canada (CAD) và đô la Australia (AUD) cho thấy hiệu suất trái chiều. Đồng CAD suy yếu trong bối cảnh lo ngại về thuế quan liên quan đến chính sách thương mại của của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong khi đồng AUD ổn định sau phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia Michele Bullock, về chính sách cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Các động thái tiếp theo của chỉ số DXY phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm dữ liệu việc làm của Mỹ và báo cáo lạm phát tháng 11. Một sự phục hồi trên mốc 107 sẽ báo hiệu động lực tăng giá mới, trong khi một sự phá vỡ dưới mốc 105 có thể đẩy nhanh áp lực bán, kéo chỉ số DXY về mức 104. Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi bình luận của các quan chức Fed, với kỳ vọng họ sẽ thể hiện rõ quan điểm về tốc độ điều chỉnh lãi suất trong tương lai. Tỷ giá USD hôm nay 2-12-2024: Đồng USD cần trụ vững trên mốc 105,5 để tăng trở lại. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 2-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.251 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.130 đồng

25.463 đồng

Vietinbank

25.160 đồng

25.463 đồng

BIDV

25.160 đồng

25.463 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.339 đồng – 26.901 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.096 đồng

27.527 đồng

Vietinbank

26.202 đồng

27.402 đồng

BIDV

26.357 đồng

27.573 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 153 đồng – 169 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

162,40 đồng

171,84 đồng

Vietinbank

164,56 đồng

172,31 đồng

BIDV

164,28 đồng

172,22 đồng

MINH ANH