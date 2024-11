Tỷ giá USD hôm nay (2-11): Đồng USD đảo chiều tăng trở lại mốc 104

Tỷ giá USD hôm nay (2-11): Rạng sáng 2-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 24.242 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,34%, đạt mức 104,32. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng trở lại trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu mới cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ chậm lại đáng kể vào tháng 10 trong bối cảnh gián đoạn do bão và hành động đình công của công nhân Hãng chế tạo máy bay Boeing khu vực Bờ Tây. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ cho biết, bảng lương phi nông nghiệp tăng 12.000 việc làm sau khi điều chỉnh giảm 223.000 việc làm vào tháng 9. Trước đó, trong một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo bảng lương tháng 10 tăng 113.000 việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ổn định ở mức 4,1%, đảm bảo rằng thị trường lao động vẫn vững chắc. Bão Helene đã tàn phá vùng Đông Nam nước Mỹ vào cuối tháng 9 và bão Milton đã tấn công bang Florida một tuần sau đó, trong khi có tổng cộng khoảng 41.400 công nhân mới đình công. “Chỉ số DXY đã phục hồi hoàn toàn kể từ khi dữ liệu được công bố sáng nay, chuyển hướng tập trung sang cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới”, Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow ở Chicago, Mỹ cho biết. Cùng với đó, báo cáo việc làm ảm đạm đã góp phần ủng hộ cho đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng này. Các nhà giao dịch hợp đồng tương đang định giá khoảng 99% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào ngày 7-11. Báo cáo việc làm được coi là dữ liệu kinh tế quan trọng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5-11. Đặc biệt, Fed sẽ công bố quyết định chính sách của mình hai ngày sau cuộc bầu cử. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,40% so với đồng USD ở mức 1,084 USD. Đồng USD đang trên đà phá vỡ chuỗi ba phiên giảm giá so với đồng yên, tăng 0,60%, đạt mức 152,94, trước thềm kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ba ngày tại Nhật Bản. Những bình luận ít ôn hòa hơn từ Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương vào ngày 31-10 đã thúc đẩy đồng yên tăng vào đầu tuần này. “Chúng tôi cho rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên phần nào sau cuộc họp báo của Thống đốc Ueda”, các nhà kinh tế Takeshi Yamaguchi và Masayuki Inui thuộc công ty Morgan Stanley MUFG đã viết trong một báo cáo vào ngày 31-10. BOJ được dự đoán sẽ tiến hành tăng lãi suất một lần nữa lên mức 0,5% vào tháng 1-2025. Đồng bảng Anh tăng 0,26%, đạt mức 1,29632 USD vào phiên giao dịch vừa qua và chuẩn bị chấm dứt chuỗi năm tuần giảm so với đồng USD. Chi phí vay ngắn hạn của chính phủ Anh hướng đến mức tăng tuần lớn nhất trong hơn một năm ngày 1-12, khi ngân sách thuế và chi tiêu của Đảng Lao động làm tăng kỳ vọng lạm phát. Tỷ giá USD hôm nay, 2-11-2024: Đồng USD đảo chiều tăng trở lại mốc 104. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 2-11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 24.242 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.084 đồng

25.454 đồng

Vietinbank

25.965 đồng

25.454 đồng

BIDV

25.114 đồng

25.454 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.067 đồng – 27.706 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.771 đồng

28.239 đồng

Vietinbank

26.595 đồng

28.095 đồng

BIDV

26.991 đồng

28.207 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 152 đồng – 167 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

159,91 đồng

169,21 đồng

Vietinbank

161,23 đồng

170,93 đồng

BIDV

162,29 đồng

169,49 đồng

MINH ANH