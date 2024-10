Tỷ giá USD hôm nay (2-10): Đồng USD tăng vượt mốc 101

Tỷ giá USD hôm nay (2-10): Rạng sáng 2-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 12 đồng, hiện ở mức 24.081 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,43%, đạt mốc 101,21. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã được củng cố vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell từ chối đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất ở mức lớn. Điều này đã tác động đến thị trường ngoại hối, trong đó đồng bảng Anh giảm giá so với USD do dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại Anh chậm lại trong tháng 9. Dù vậy, đồng bảng Anh vẫn duy trì mức giao dịch gần cao nhất trong thời gian qua. Cụ thể, đồng bảng Anh đã giảm 0,4% xuống mức 1,33280 USD, sau khi vừa kết thúc quý giao dịch mạnh nhất trong hai năm. Trước đó, đồng bảng Anh đã đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm so với USD, nhờ tâm lý tích cực trên thị trường. Trong tuần này, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 4-10, để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và những quyết định chính sách của Fed trong tương lai. Tại Anh, Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) của S&P Global UK trong lĩnh vực sản xuất đã giảm xuống 51,5 điểm trong tháng 9, không thay đổi so với ước tính sơ bộ. Các nhà sản xuất Anh vẫn lo ngại về ngân sách đầu tiên của chính phủ mới, trong khi Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ chỉ thực hiện một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm. Trong trung hạn, thị trường đang chờ đợi kế hoạch ngân sách ngày 30-10, với sự dẫn dắt của tân Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves. Việc ngân sách có thể đi quá xa được cho là một trong những rủi ro lớn đối với sự phục hồi của nền kinh tế Anh, theo nhận định của Michael Brown, chiến lược gia cấp cao tại Pepperstone. Mặc dù đồng bảng Anh vẫn ổn định so với đồng EUR ở mức 83,26 pence, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 10 đang gây áp lực lên đồng EUR. Điều này diễn ra trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt và hoạt động sản xuất tại khu vực đồng EUR giảm mạnh nhất trong năm nay. Ngược lại, lạm phát dai dẳng ở Anh đã thúc đẩy thị trường đặt cược vào việc Anh sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ chậm hơn. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, nhưng sẽ chỉ có một lần cắt giảm lãi suất được thực hiện kể từ nay đến cuối năm. Tỷ giá USD hôm nay, 2-10-2024: Đồng USD tăng vượt mốc 101. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 2-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 12 đồng, hiện ở mức 24.081 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.235 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.400 đồng

24.770 đồng

Vietinbank

24.275 đồng

24.775 đồng

BIDV

24.400 đồng

24.740 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.468 đồng – 28.149 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.653 đồng

28.116 đồng

Vietinbank

26.381 đồng

27.881 đồng

BIDV

26.968 đồng

28.194 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 159 đồng – 176 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

164,82 đồng

174,41 đồng

Vietinbank

166,60 đồng

176,30 đồng

BIDV

169,47 đồng

177,1 đồng

MINH ANH