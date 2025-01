Tỷ giá USD hôm nay (2-1): Triển vọng tích cực trong năm 2025

Tỷ giá USD hôm nay (2-1): Rạng sáng 2-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.335 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ nguyên, hiện ở mức 108,48. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Một số thị trường đóng cửa nghỉ lễ năm mới trong ngày 1-1, trong khi chỉ số DXY chốt phiên giao dịch năm ở gần mức cao nhất trong hơn hai năm. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong năm 2025. Ảnh: Marketwatch Triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn cùng với kỳ vọng về các chính sách do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra đã thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Khi năm 2025 bắt đầu, đồng USD có khả năng duy trì sức mạnh của mình nếu Fed vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất và các chính sách của ông Trump tiếp tục thúc đẩy kỳ vọng lạm phát. Mặc dù các biện pháp can thiệp tiềm tàng từ chính quyền Nhật Bản hoặc các thay đổi chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể gây ra sự biến động trên thị trường tiền tệ, nhưng triển vọng chung đối với đồng USD vẫn lạc quan trong thời gian tới. Chỉ số DXY gần đây đã đạt mức cao nhất trong hai năm và đang có xu hướng tăng trên các biểu đồ. Trên thực tế, biểu đồ hằng tháng của chỉ số này đã cho thấy xu hướng tăng xuất hiện từ năm 2008. Điều quan trọng cần lưu ý là những biến động trên thị trường tiền tệ có xu hướng mạnh hơn và kéo dài hơn so với xu hướng giá trên các thị trường khác. Fed rất có thể sẽ trở nên thận trọng hơn trong việc cắt giảm thêm lãi suất trong năm mới sắp tới, điều này cũng sẽ có lợi cho các nhà đầu tư. Theo Kitco, nền kinh tế Mỹ có thể gặp phải những thay đổi vào năm 2025, bao gồm vấn đề lạm phát dai dẳng và những trở ngại từ mức thuế quan thương mại mới từ chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tuy nhiên, có khả năng đồng tiền của Mỹ sẽ vẫn là kênh trú ẩn an toàn so với các loại tiền tệ chính khác. Chính vì vậy, bất kỳ bất ổn địa chính trị nào cũng có khả năng hỗ trợ đồng bạc xanh. Chỉ số DXY đang giao dịch ở mức 108,48 USD, tiếp tục duy trì đà tăng trước đó, báo hiệu sức mạnh của đồng bạc xanh trong bối cảnh tâm lý thị trường trở nên thận trọng. Mốc 108,53 đóng vai trò quan trọng, với mức kháng cự là 108,90 USD và tiếp theo là 109,35 USD. Trong khi đó, mức hỗ trợ đối với chỉ số DXY là 107,97 USD, tiếp theo là 107,58 USD. Việc phá vỡ trên mốc 108,53 USD có thể thúc đẩy đà tăng. Trường hợp chỉ số DXY không vượt qua được mức này có thể dẫn đến sự thoái lui về các vùng hỗ trợ. Trong khi đó, tỷ giá EUR/USD chốt phiên giao dịch năm ở mức 1,03549 USD, giảm 0,49% khi đồng bạc xanh mạnh lên. Mức kháng cự đối với đồng EUR là 1,03923 USD, trong khi mức hỗ trợ nằm ở 1,03101 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 2-1: Triển vọng tích cực trong năm 2025. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 2-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.335 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.221 đồng

25.551 đồng

Vietinbank

25.230 đồng

25.551 đồng

BIDV

25.349 đồng

25.551 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.101 đồng – 26.638 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.852 đồng

27.291 đồng

Vietinbank

26.066 đồng

27.266 đồng

BIDV

26.141 đồng

27.234 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 146 đồng – 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,86 đồng

166,12 đồng

Vietinbank

158,69 đồng

166,44 đồng

BIDV

158,99 đồng

166,56 đồng

MINH ANH