Tỷ giá USD hôm nay (19-9): Đồng USD chững lại đà tăng

Tỷ giá USD hôm nay (19-9): Rạng sáng 19-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.151 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, đạt mốc 100,93. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 18-9, với niềm tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống mục tiêu hằng năm là 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Theo đó, Fed đã thực hiện việc cắt giảm lãi suất qua đêm xuống phạm vi 4,75%-5,00% và các nhà hoạch định chính sách nhận định lãi suất chuẩn của Fed sẽ giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa vào cuối năm nay, 100 điểm cơ bản nữa vào năm 2025 và 50 điểm cơ bản cuối cùng vào năm 2026, cho tới khi lãi suất trở về phạm vi 2,75%-3,00%. Đồng USD ban đầu giảm mạnh sau thông báo của Fed, nhưng đã thu hẹp mức lỗ sau khi Chủ tịch Jerome Powell kết thúc cuộc họp báo của mình. Chỉ số DXY có thời điểm chạm mốc 100,21, mức thấp nhất kể từ tháng 7-2023. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,01% xuống còn 1,111275 USD. Đồng bạc xanh không đổi ở mức 142,370 yên Nhật. “Đây là một đợt cắt giảm ôn hòa hơn. Chắc chắn không phải là đợt cắt giảm 'diều hâu'”, Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối và vĩ mô tại UBS ở New York, Mỹ nhận định. Trong cuộc họp báo của mình, Powell cho biết ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế đang suy thoái hoặc có nguy cơ suy thoái trong thời gian tới. “Tôi không thấy bất cứ vấn đề gì trong nền kinh tế hiện tại cho thấy khả năng xảy ra suy thoái, bởi tăng trưởng ở mức vững chắc, lạm phát giảm và thị trường lao động vẫn được thắt chặt”, Chủ tịch Powell nhấn mạnh. Sau động thái cắt giảm lãi suất của Fed, hợp đồng tương lai về lãi suất quỹ liên bang, thước đo chi phí cho các khoản vay qua đêm, đã định giá khoảng 70 điểm cơ bản cho nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn sẽ được thực hiện trong năm nay. Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh, đồng tiền G10 hoạt động tốt nhất trong năm nay, tăng 0,28% đạt mức 1,3200 USD. Đồng nhân dân tệ tăng giá so với đồng USD ở mức 7,0780/USD. “Thị trường khá cân bằng sau khi Fed đưa ra quyết định về chính sách lãi suất mới”, Brad Bechtel, Giám đốc FX tại Jefferies ở New York cho biết. “Và rõ ràng là Fed đang cố gắng thoát khỏi sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Do đó, thị trường phản ứng khá nhẹ nhàng đối với việc Fed cắt giảm lãi suất ở mức 50 điểm cơ bản”, ông cho biết thêm. Tỷ giá USD hôm nay, 19-9-2024: Fed “mạnh tay” cắt giảm lãi suất, đồng USD chững lại đà tăng. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 19-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.151 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.308 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.440 đồng

24.810 đồng

Vietinbank

24.270 đồng

24.770 đồng

BIDV

24.470 đồng

24.810 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.523 đồng – 28.210 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.729 đồng

28.196 đồng

Vietinbank

26.487 đồng

27.987 đồng

BIDV

26.980 đồng

28.206 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng – 179 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

164,66 đồng

174,28 đồng

Vietinbank

169,16 đồng

178,86 đồng

BIDV

170,03 đồng

177,6 đồng

MINH ANH