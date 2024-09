Tỷ giá USD hôm nay (18-9): Đồng USD tăng giá

Tỷ giá USD hôm nay (18-9): Rạng sáng 18-9-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 24.141 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,25%, đạt mốc 101,01. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính vào phiên giao dịch vừa qua, sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến, góp phần ủng hộ lập trường ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sau hơn 4 năm ở cuộc họp chính sách hôm nay. Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 17-9 cho thấy, doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ tăng 0,1% vào tháng 8, cho thấy nền kinh tế vẫn vững chắc trong quý III. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào cuối cuộc họp chính sách diễn ra vào hai ngày 18 và 19-9. Sau đó, Chủ tịch Jerome Powell sẽ tổ chức họp báo. Lần cắt giảm lãi suất gần đây nhất của Fed là vào tháng 3-2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19. “Tôi nghĩ rằng tất cả các thị trường tại thời điểm này đều bị phụ thuộc vào cuộc họp Fed”, Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại State Street ở Boston cho biết. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,87%, đạt mức 141,830. Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,10% xuống mốc 1,112125 USD, không xa mức cao nhất trong năm là 1,1201 USD. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD tăng 0,15%, đạt mức 0,8460. Hợp đồng tương lai quỹ Fed cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là 63%, tăng so với mức 30% của tuần trước, trong khi thị trường đặt cược khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản là 37%. Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế khác mới công bố dường như hỗ trợ Fed cắt giảm lãi suất ở mức thấp hơn. Hàng tồn kho của doanh nghiệp Mỹ, một thành phần quan trọng của tổng sản phẩm quốc nội, đã ghi nhận mức tăng tốt hơn dự kiến là 0,3% vào tháng 7. “Nhìn chung, thị trường đang định giá nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới”, Axel Merk, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư tại Merk Investments ở Pal Alto, California, Mỹ nhận định. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 20-9, nhưng báo hiệu rằng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất nữa trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ngân hàng Anh cũng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5% tại cuộc họp chính sách ngày mai (19-9); mặc dù thị trường đã định giá gần 36%, khả năng sẽ có một đợt cắt giảm khác. Đồng bảng Anh, được coi là một trong những đồng tiền chính hoạt động tốt nhất trong năm nay với mức tăng 3,41% so với đồng bạc xanh, nhờ các dấu hiệu phục hồi trong nền kinh tế Anh và sự ổn định của lạm phát. Đồng tiền này chốt phiên giao dịch vừa qua giảm 0,37% xuống còn 1,31665 USD. Thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ Trung thu cho đến hết hôm nay (18-9). Đồng CAD tăng 0,04%, đạt mức 1,35935 USD. Trong khi đó, đồng AUD và NZD lần lượt được giao dịch ở mức 0,67595 USD và 0,61900 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 18-9-2024: Đồng USD tăng giá trước kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 18-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 24.141 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.298 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.400 đồng

24.770 đồng

Vietinbank

24.300 đồng

24.800 đồng

BIDV

24.430 đồng

24.770 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 25.408 đồng – 28.193 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.658 đồng

28.121 đồng

Vietinbank

26.562 đồng

28.062 đồng

BIDV

26.914 đồng

28.137 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 163 đồng – 180 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

169,55 đồng

179,46 đồng

Vietinbank

170,79 đồng

180,49 đồng

BIDV

171,43 đồng

179,1 đồng

