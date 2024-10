Tỷ giá USD hôm nay (18-10): Đồng USD tiếp tục bứt tốc, EUR trượt giá

Tỷ giá USD hôm nay (18-10): Rạng sáng nay (18-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.199 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,18%, đạt mức 103,77. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng vọt lên mức cao mới trong 11 tuần vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vào tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi quan điểm cắt giảm lãi suất một cách ôn hòa trong thời gian tới, vì nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn kiên cường. So với đồng tiền Nhật Bản, đồng USD đã chạm mức 150 yên, lần đầu tiên kể từ ngày 1-8. Đồng USD chốt phiên giao dịch tăng 0,4%, đạt mức 150,24 yên. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Chỉ số DXY có thời điểm đạt mốc 103,87 - mức cao nhất kể từ ngày 2-8. Eugene Epstein, một đại diện từ công ty Moneycorp ở New York, Mỹ cho biết: “Với dữ liệu mạnh hơn dự kiến, đồng USD đang tăng cao hơn. Trước đó, đồng USD thực sự suy giảm khi Fed tiến hành cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, điều đó đã được tháo gỡ”. Dữ liệu công bố ngày 17-10 cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,4% vào tháng trước, sau mức tăng 0,1% của tháng 8. Trong một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo doanh số bán lẻ sẽ tăng 0,3%. Một báo cáo riêng từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã giảm 19.000, xuống mức điều chỉnh theo mùa là 241.000 vào tuần trước, mặc dù tình hình thiên tai và cuộc đình công kéo dài một tháng tại Boeing đang tác động không mấy tích cực tới thị trường lao động. Trong khi đó, đồng EUR quay đầu giảm, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiến hành cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, tại cuộc họp chính sách ngày 17-10. ECB cho biết, lạm phát ở khu vực đồng EUR ngày càng được kiểm soát, trong khi triển vọng kinh tế của khu vực này đang xấu đi. Trong cuộc họp báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde không đưa ra manh mối về các động thái trong tương lai của ngân hàng, nhưng các nguồn tin thân cận chia sẻ với Reuters rằng, khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất lần thứ 4 vào tháng 12 là rất cao, trừ khi có sự thay đổi về dữ liệu kinh tế hoặc lạm phát trong những tuần tới. Đồng EUR đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần so với đồng USD là 1,0811 USD, và chốt phiên giao dịch ở mức 1,0826 USD, giảm 0,3%. Đồng tiền chung của châu Âu đã giảm trong 4 phiên liên tiếp và đã giảm 2,8% so với đồng USD trong tháng 10, trên đà giảm tháng lớn nhất kể từ tháng 5-2023. Tại Mỹ, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và 8% khả năng Fed sẽ tạm dừng, nghĩa là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức mục tiêu 4,75%-5%, theo ước tính của LSEG. Thị trường tương lai cũng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm khoảng 44 điểm cơ bản cho năm 2024 và giảm thêm 102 điểm cơ bản vào năm tới. Các quan chức Fed bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phản đối triển vọng cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, kể từ khi Ngân hàng Trung ương Mỹ mạnh tay cắt giảm 50 điểm cơ bản lãi suất trong tháng 9, gây bất ngờ cho thị trường. Các nhà đầu tư tiền tệ cũng tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Tỷ giá USD hôm nay, 18-10-2024: Đồng USD tiếp tục bứt tốc, EUR trượt giá. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 18-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.199 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.358 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.980 đồng

25.370 đồng

Vietinbank

24.860 đồng

25.360 đồng

BIDV

24.785 đồng

25.145 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.970 đồng - 27.598 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.631 đồng

28.092 đồng

Vietinbank

26.511 đồng

28.011 đồng

BIDV

26.713 đồng

27.944 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

162,27 đồng

171,70 đồng

Vietinbank

162,65 đồng

172,35 đồng

BIDV

164,27 đồng

173,97 đồng

MINH ANH