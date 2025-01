Tỷ giá USD hôm nay (18-1): Đồng USD phục hồi trở lại mốc 109

Tỷ giá USD hôm nay (18-1): Rạng sáng 18-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.341 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,45%, đạt mức 109,41. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng đã kết thúc tuần với mức giảm sau chuỗi sáu tuần tăng giá liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi lễ nhậm chức Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lộ trình chính sách rõ ràng của chính quyền mới. Ở một diễn biến ngược lại, đồng yên Nhật đã sẵn sàng cho hiệu suất tăng tuần mạnh nhất trong hơn một tháng khi kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất vào tuần tới tăng lên, khiến đồng USD giảm. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Tuần này, đồng yên Nhật đã tăng hơn 1% so với đồng USD, đảo ngược đà giảm của tuần trước và đạt mức cao nhất trong một tháng là 154,98 so với đồng USD vào đầu phiên giao dịch vừa qua. “Đồng yên sẽ vẫn gắn chặt với lãi suất của Mỹ”, Brad Bechtel, Giám đốc FX toàn cầu tại Jefferies cho biết. “Tôi nghĩ rằng việc đồng bạc xanh hạ nhiệt trong tuần này đã giúp giảm bớt áp lực cho tỷ giá USD/JPY. BOJ dường như đã sẵn sàng tăng lãi suất vào tuần tới và điều đó sẽ có lợi cho đồng yên. Nhưng với chênh lệch lãi suất vẫn còn rất lớn, thì tỷ giá USD/JPY vẫn khó có thể giảm mạnh”. Nhận xét từ các quan chức BOJ cùng với dữ liệu của Nhật Bản chỉ ra áp lực giá dai dẳng và tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ đã giúp thúc đẩy niềm tin của thị trường rằng một sự thay đổi lãi suất đang diễn ra, với các nhà giao dịch định giá 80% khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Các nguồn tin cũng chia sẻ với Reuters rằng Ngân hàng Trung ương có khả năng sẽ tăng lãi suất vào tuần tới trừ khi có bất kỳ thông tin nào tác động mạnh tới thị trường sau lễ nhậm chức của ông Trump. Đồng USD đã tăng vọt trong vài tuần qua do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, phản ánh kỳ vọng rằng các chính sách của Tổng thống đắc cử Trump có thể thúc đẩy lạm phát khi nền kinh tế Mỹ ổn định. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller ngày 16-1 đã có bài phát biểu cho rằng sẽ có khoảng ba hoặc bốn lần cắt giảm lãi suất có thể xảy ra trong năm nay. Điều này khiến thị trường tăng cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, gây áp lực lên đồng USD trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tuần tới. Theo đó, thị trường tiền tệ hiện đang định giá tổng cộng khoảng 40 điểm cơ bản cho các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ vào năm 2025. “Trong bối cảnh dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến trong tuần qua, các nhà đầu tư đã tăng kỳ vọng vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ 25 lên 40 điểm cơ bản”, Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management cho biết. Thị trường sẽ tập trung vào nhiệm kỳ mới của ông Donald Trump và những tác động từ chính sách của ông đối với thị trường. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi bài phát biểu nhậm chức của ông Trump vào ngày 20-1 để hiểu rõ hơn về các bước đi chính sách của ông. Đồng bảng Anh giảm 0,6% xuống mức 1,2166 USD sau khi dữ liệu mới công bố ngày 17-1 cho thấy doanh số bán lẻ của Anh bất ngờ giảm vào tháng 12, làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế trong quý IV. Trong khi đó, đồng EUR cũng giảm 0,26%, xuống mức 1,0276 USD. Tỷ giá USD hôm nay, 18-1: Đồng USD phục hồi trở lại mốc 109. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 18-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 24.341 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.120 đồng

25.510 đồng

Vietinbank

24.995 đồng

25.505 đồng

BIDV

25.155 đồng

25.515 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.828 đồng – 26.336 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.389 đồng

26.781 đồng

Vietinbank

25.223 đồng

26.723 đồng

BIDV

25.639 đồng

26.882 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 149 đồng – 165 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

157,06 đồng

167,04 đồng

Vietinbank

158,12 đồng

167,82 đồng

BIDV

158,35 đồng

166,92 đồng

MINH ANH