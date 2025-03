Tỷ giá USD hôm nay (17-3): Khả năng phục hồi của đồng USD là khá khó khăn

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,74.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Chỉ số DXY nhìn chung vẫn dao động dưới mốc 104 trong suốt cả tuần qua.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Dữ liệu lạm phát cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, điều này đã khiến đồng bạc xanh giảm giá. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng chậm hơn 2,81% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 2, giảm so với mức tăng 3% được ghi nhận vào tháng 1-2025. CPI cốt lõi đạt 3,14% trong tháng 2-2025, giảm so với mức 3,29% của tháng trước. Lạm phát giảm đã làm tăng kỳ vọng trên thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn dự kiến.