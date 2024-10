Tỷ giá USD hôm nay (17-10-2024): Đồng USD đồng loạt phủ sắc xanh

Tỷ giá USD hôm nay 17-10-2024: Rạng sáng 17-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.187 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,26%, đạt mức 103,52. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD đã tăng mạnh vào phiên giao dịch vừa qua, đạt mức cao nhất trong 11 tuần, khi các nhà đầu tư loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo. Trong khi đó, đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, sau khi dữ liệu lạm phát của Anh thấp hơn dự kiến, tạo điều kiện cho Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất mạnh hơn. Đồng EUR tiếp tục trượt xuống mức thấp nhất trong 11 tuần trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Thị trường đang hướng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chỉ trong vài tuần nữa, cùng với lộ trình lãi suất của Fed. Kế hoạch của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thực hiện cắt giảm thuế, nới lỏng các quy định tài chính và tăng thuế quan được coi là tích cực đối với đồng USD. Ví dụ, thuế quan cao hơn sẽ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng của các nhà xuất khẩu châu Á và châu Âu, có thể buộc các ngân hàng trung ương của họ phải hạ lãi suất, làm suy yếu đồng tiền của họ, đồng thời nâng giá đồng USD. Amo Sahota, Giám đốc điều hành tại công ty tư vấn FX Klarity FX ở San Francisco chỉ ra rằng, một số ngân hàng trung ương lớn dự kiến sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất lớn hơn Fed vì nền kinh tế của họ đang suy yếu với tốc dộ nhanh hơn so với Mỹ. Điều đó đã hỗ trợ cho đồng USD. Ông cũng trích dẫn cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng biên tập của Bloomberg News John Micklethwait tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago vào ngày 15-10. Tại đây, cựu tổng thống Mỹ đã thể hiện quan điểm mạnh mẽ trong kế hoạch áp thuế quan cao đối với các đối tác thương mại của Mỹ. Trong phiên giao dịch giao dịch vừa qua, đồng USD có thời điểm đạt mức cao nhất trong 11 tuần là 103,60. Trong khi đó, đồng EUR đã giảm 0,4% xuống còn 1,0855 USD, sau khi trượt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 là 1,0853 USD. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp của ECB vào hôm nay 17-10. Đồng bảng Anh là một trong những đồng tiền biến động mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính, giảm 0,7% xuống còn 1,2982 USD. Đồng bảng Anh đã giảm xuống dưới mức 1,30 USD lần đầu tiên kể từ ngày 20-8, sau khi dữ liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng hằng năm giảm từ mức 2,2% trong tháng 8, xuống còn 1,7% trong tháng 9. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 4-2021 và thấp hơn mức dự báo 1,9% mà các nhà kinh tế đã dự báo thông qua cuộc thăm dò ý kiến của Reuters. Điều này củng cố thêm kỳ vọng vào việc Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới và đồng thời tăng khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đồng EUR chốt phiên giao dịch tăng hơn 0,5% so với đồng bảng Anh, đạt mức 83,62. Tại Mỹ, các nhà giao dịch đã định giá 97% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed vào ngày 7-11, theo ước tính của LSEG. So với đồng yên, đồng USD tăng 0,4%, đạt mức 149,765 yên, không xa mức cao nhất của đầu tuần là 149,98 yên. Tỷ giá USD hôm nay, 17-10-2024: Đồng USD đồng loạt phủ sắc xanh. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 17-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.187 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.346 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 25.012 đồng – 27.645 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 154 đồng – 170 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.